Neutolažljiva Gloria: Ne spomnim se, kdaj sem bila tako razočarana

Gloria Kotnik je že po kvalifikacijah končala svoj olimpijski nastop v Livignu. Svoje pete igre je zaključila v solzah, uvrstitev v finalne boje je zgrešila za mišjo dlako, v cilju je bila neutolažljiva. "To ni bilo to, česar sem sposobna," je slovenskim novinarjem razlagala s solznimi očmi. "Kdorkoli me danes poskuša potolažiti, mu to ne uspeva najbolje," je še priznala 36-letna Velenjčanka.

"Ni mi šlo tako, kot sem si zamislila. Težko si kaj očitam, saj sem vseeno dala svoj maksimum, ni pa to tisto, kar sem želela pokazati, saj vem, da zmorem precej bolje. Danes žal to ni šlo. Res ni konec sveta, ampak tako razočarana, kot sem danes, ne vem, kdaj sem nazadnje bila. Za menoj je težko obdobje, ogromno vloženega truda, da bi bil rezultat dober … Težko je, morda so zdaj izbruhnila vsa čustva, ki so se v meni nabirala kar nekaj časa in težko zdaj z vročo glavo odgovarjam na vprašanja. Kdorkoli me danes poskuša potolažiti, mu to ne uspeva najbolje. Vem, da sem lahko ponosna na to, kar sem že dosegla, vseeno pa to ne spremeni dejstva, da sem danes res hudo razočarana in da sem si želela več," je vrelo iz slovenske osmoljenke dneva. Uvrstitev v finale je zgrešila za eno mesto.

Stotinka ali več, razočaranje je isto

Po dveh kvalifikacijskih vožnjah je imela identičen čas kot 52-letna avstrijska superveteranka Claudia Riegler, a je bila ta v prvi vožnji uvrščena višje in zato napredovala skozi šivankino uho. Naši deskarki je bilo na koncu vseeno, kakšna je bila razlika, prav nič bolj ne boli, ker je bila tako majhna, pravi. "Ne vem, to preprosto ni bil moj maksimum, to ni bilo to, česar sem sposobna in na koncu je rezultat, kakršen pač je. Zagotovo ni tak, kot sem si ga želela, povsem vseeno pa je, ali gre za stotinko ali kaj več, razočaranje je isto."

Negotova olimpijska prihodnost

O svoji olimpijski prihodnosti takoj po tekmi, ko so jo preplavila čustva, ni razmišljala. "Najprej moram vse to prespati in šele nato razmisliti o prihodnosti," pravi dobitnica bronastega odličja z iger v Pekingu leta 2022, ima pa tudi njena disciplina, se pravi paralelni veleslalom, nadvse negotovo olimpijsko prihodnost. Veliko je bilo govora, da paralelnih tekem že v programu naslednjih olimpijskih iger v Franciji ne bo več. Gloria Kotnik je bila eden od obrazov kampanje, da se to spremeni.

"V ta šport je vloženega res ogromno truda in za mlajše tekmovalce, ki so v bistvu svojo mladost in vsa ta leta posvetili športu, želim, da se jim ta priložnost ne vzame. V vsakem primeru pa je to šport, ki sodi na olimpijske igre, to je osnova deskanja na snegu, je lep šport in danes smo videli, koliko gledalcev se je zbralo že v kvalifikacijah. Vsi, ki so govorili, da ta šport ni popularen, se lahko danes ozrejo proti tribunam," se je v obrambo svojemu športu postavila slovenska šampionka.

