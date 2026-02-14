Nepričakovana aretacija na OI: presenetili so ga po 16 letih

Na zimskih olimpijskih igrah se je v sredo odvil nenavaden dogodek, ki ga nihče ni pričakoval. Italijanski policisti so v Milanu aretirali 44 let starega slovaškega državljana, ki je bil na begu kar 16 let.

Italijanski organi so nalog za prijetje izdali že leta 2010, potem ko je Slovak zagrešil več tatvin v trgovinah. In kazen zanj velja še danes. "Na hladno" bo moral iti za enajst mesecev in sedem dni. Čeprav je bil na seznamu iskanih oseb, se je vseeno vrnil v Italijo, da bi bodril slovaške športnike. Natančneje, želel je spremljati slovaško hokejsko reprezentanco na olimpijskih igrah. V sredo zvečer si je namreč želel pogledati uvodno tekmo Slovaške proti Finski v milanski Santagiulia Areni.

A namesto navijaškega vzdušja, ga je nepričakovano pričakala italijanska policija. Moškega so izsledili, potem ko se je prijavil v enem izmed gostišč na obrobju Milana. Tam so ga tudi prijeli in odpeljali v zapor San Vittore, kjer bo moral odslužiti zaporno kazen.

Nepridipravi pa je izpustil zelo zanimivo tekmo, saj je slovaška hokejska reprezentanca na igrah debitirala z odmevno zmago. V skupini B je s 4:1 premagala Finsko in razveselila svoje navijače, v petek so igrali še proti Italiji in zmagali s 3:2. Slovaki so trenutno v svoji skupini na prvem mestu.

