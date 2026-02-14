Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
14. 2. 2026,
7.18

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 14. 2. 2026, 7.18

11 minut

Aretacija

Nepričakovana aretacija na OI: presenetili so ga po 16 letih

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
italijanska policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na zimskih olimpijskih igrah se je v sredo odvil nenavaden dogodek, ki ga nihče ni pričakoval. Italijanski policisti so v Milanu aretirali 44 let starega slovaškega državljana, ki je bil na begu kar 16 let.

Italijanski organi so nalog za prijetje izdali že leta 2010, potem ko je Slovak zagrešil več tatvin v trgovinah. In kazen zanj velja še danes. "Na hladno" bo moral iti za enajst mesecev in sedem dni. Čeprav je bil na seznamu iskanih oseb, se je vseeno vrnil v Italijo, da bi bodril slovaške športnike. Natančneje, želel je spremljati slovaško hokejsko reprezentanco na olimpijskih igrah. V sredo zvečer si je namreč želel pogledati uvodno tekmo Slovaške proti Finski v milanski Santagiulia Areni.

A namesto navijaškega vzdušja, ga je nepričakovano pričakala italijanska policija. Moškega so izsledili, potem ko se je prijavil v enem izmed gostišč na obrobju Milana. Tam so ga tudi prijeli in odpeljali v zapor San Vittore, kjer bo moral odslužiti zaporno kazen.

Nepridipravi pa je izpustil zelo zanimivo tekmo, saj je slovaška hokejska reprezentanca na igrah debitirala z odmevno zmago. V skupini B je s 4:1 premagala Finsko in razveselila svoje navijače, v petek so igrali še proti Italiji in zmagali s 3:2. Slovaki so trenutno v svoji skupini na prvem mestu.

Preberite še:

Žan Kranjec
Sportal Pritisk je na Odermattu, pozor na Braathena in Kranjca
Domen Prevc
Sportal Se Sloveniji obeta novo odličje?
Katja Koren
Sportal S solzami v očeh o Nataši Bokal: "Bila je ena izmed naših mentoric"
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.