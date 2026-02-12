Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
20.00

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, sankanje

Nemški sankači z rekordom do nove zlate kolajne

ZOI sankanje Nemčija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nemški sankači so na zimskih olimpijskih igrah v mešani ekipni štafeti v Cortini d'Ampezzo z rekordnim časom 3:41,672 osvojili zlato kolajno. Dvojica Tobias Wendl in Tobias Arlt se je s svojo sedmo olimpijsko zmago okronala za najuspešnejša nemška športnika na zimskih olimpijskih igrah doslej.

Nemško ekipo so na tekmi sestavljali Julia Taubitz, Tobias Arlt/Tobias Wendl, Max Langenhan in Dajana Eitberger/Magdalena Matschina. Nemci so bili za 0,542 sekunde hitrejši od avstrijske ekipe, ki so jo sestavljali Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Mueller in Seline Egle/Lara Michaela Kipp. Bron je z zaostankom 0,849 sekunde osvojila ekipa Italije, ki so jo sestavljali Verena Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller in Andrea Vötter/Marion Oberhofer.

Nemčija je osvojila vse ekipne tekme od njihove uvedbe leta 2014 in je bila absolutna favoritinja na zadnji tekmi v sankanju v Cortini.

Kolajne je osvojila tudi na vseh tekmah v sankanju na letošnjih olimpijskih igrah, in sicer zlato v posamičnem tekmovanju moških in žensk, srebro v dvojicah žensk in bron v dvojicah moških.

Sankanje, ekipna štafeta:
ZLATO: Nemčija
SREBRO: Avstrija
BRON: Italija
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre sankanje
