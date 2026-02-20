Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L., STA

20. 2. 2026,
8.34

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Felix Neureuther

Felix Neureuther ni čutil olimpijskega vzdušja

Nemški šampion udaril po organizatorjih OI: So takšne igre sploh smiselne?

Felix Neureuther | Felix Neureuther upa, da se bodo odgovorni iz iger v Italiji kaj naučili. | Foto Guliverimage

Felix Neureuther upa, da se bodo odgovorni iz iger v Italiji kaj naučili.

Foto: Guliverimage

Nekdanji nemški alpski smučar Felix Neureuther je v pogovoru za Süddeutsche Zeitung kritiziral odločitev o krajih, ki so gostili olimpijske tekme. Nemec upa, da bodo razdalje med prizorišči naslednjih olimpijskih iger v Franciji krajše, da se bo na dan dalo ogledati tudi več kot eno tekmo.

Aleš Fevžer Janica Kostelić
Sportal Slovenija ima v Italiji svojega rekorderja olimpijskih iger

"Sprašujem se, ali so igre s takšnimi razdaljami smiselne. Igre bi morali dodeliti lokacijam, kjer jih je mogoče izvesti brez pretirane decentralizacije," meni 41-letni Nemec. Nekdanji odlični smučar je bil na igrah strokovni komentator za nemško televizijo ARD za moške alpske discipline v Bormiu, 145 kilometrov severovzhodno od Milana.

"Na igrah pričakuješ, da bomo priča olimpijskemu vzdušju. Tega v Bormiu ni bilo, upam pa, da se je nekdo iz tega kaj naučil," je Felix Neureuther organizatorje naslednjih iger, ki nameravajo v francoskih Alpah uporabiti podoben decentraliziran pristop s skupinami prizorišč, razporejenih po vsej regiji, pozval, da odločitev temeljito premislijo.

Kljub logističnim težavam je Neureuther športni element tekmovanj v alpskem smučanju ocenil pozitivno: "To so bile igre z veliko dramatičnostjo. Iz televizijske gledanosti je razvidno, da so resnično odmevale pri ljudeh," je dejal.

Jakov Fak, Anterselva, ZOI 2026
Sportal V ogenj le Jakov Fak
Kanada hokej
Sportal Kot prvi v ogenj Kanadčani in branilci naslova
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Felix Neureuther
