STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
14.50

1 ura, 8 minut

biatlon Soči 2014 Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

ZOI 2014, Soči

Nemški biatlonci po 12 letih prejeli zlato olimpijsko kolajno

STA

biatlon ZOI Nemčija kolajna iz 2014 | Takole so Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer in Simon Schempp v ANterselvi prejeli zlate kolajne iz Sočija 2014. | Foto Reuters

Takole so Erik Lesser, Daniel Boehm, Arnd Peiffer in Simon Schempp v ANterselvi prejeli zlate kolajne iz Sočija 2014.

Foto: Reuters

Nemški biatlonci na olimpijskih igrah v Italiji svojo prvo kolajno še čakajo. A so to nedeljo zlato vseeno prejeli. Na posebni slovesnosti v Anterselvi jim je štafetno kolajno z iger 2014 v Sočiju podelila predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry.

Martin Ponsiluoma
Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peifer in Simon Schempp so na tekmi sicer osvojili srebro, pozneje pa je bil naknadno zaradi jemanja nedovoljenih poživil kaznovan Rus Jevgenij Ustjugov iz prvouvrščene ruske reprezentance, ki je izgubil tudi dolgotrajen boj na Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani.

Na drugo mesto so s tretjega napredovali Avstrijci Cristoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder in Dominik Landertinger. Bron pa je pripadel Norveški, za katero so tekmovali brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen ter Ole Einar Bjorndalen.

Na tekmi so se dobro odrezali tudi Peter Dokl, Klemen Bauer, Jakov Fak in zdajšnji trener reprezentance Janez Marič, ki so se po diskvalifikaciji Rusije povzpeli na peto mesto. Ustrezne diplome so jim na Olimpijskem komiteju Slovenije podelili na uradni predstavitvi letošnje reprezentance konec januarja.

Do novih kolajn so napredovali tudi Francoz Martin Fourcade, Slovak Pavol Hurajt in Avstrijec Sumann. Tekmo s skupinskim startom je dobil Ustjugov, ki je naknadno ostal brez zlata tudi v tej disciplini.

Jakov Fak, Anterselva, ZOI 2026
