Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
30. 1. 2026,
14.18

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
slovo biatlon Franziska Preuss

Petek, 30. 1. 2026, 14.18

48 minut

Nemška biatlonka Preuss napovedala konec športne poti

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Franziska Preuss | Nemška biatlonka Franziska Preuss bo po koncu sezone končala kariero. | Foto Guliverimage

Nemška biatlonka Franziska Preuss bo po koncu sezone končala kariero.

Foto: Guliverimage

Nemka Franziska Preuss, skupna zmagovalka svetovnega pokala v biatlonu leta 2025, bo po koncu sezone končala kariero, je sporočila na novinarski konferenci. "Po tej sezoni je vsekakor konec moje športne poti," je pojasnila Preuss.

Franziska Preuss pri tem ni natančno navedla, če bodo olimpijske igre v Anterselvi v Italiji pomenile tudi njene zadnje nastope na tekmovališčih, ali pa bo zaključila s tekmami za svetovni pokal na zadnjih treh prizoriščih sezone v Kontiolahtiju na Finskem, Otepaaju v Estoniji in Oslu.

Franziska Preuss, ki so je pogosto ovirala bolezni in poškodbe, je svojo najboljšo sezono doživela pozimi 2024/25, ko je zmagala v svetovnem pokalu in osvojila svetovni naslov v zasledovanju na 10 km.

Čez teden dni si bo na visokogorskem prizorišču v Anterselvi (1600 m nadmorske višine) prizadevala za svojo prvo posamično olimpijsko medaljo. Na OI leta 2022 v Pekingu je osvojila bronasto medaljo v ženski štafeti.

Preberite še:

Jakov Fak
Sportal "Temu bi lahko rekli tudi katastrofa, ampak tako je"
Sebastian Samuelsson
Sportal Hude obtožbe iz ust švedskega biatlonca
slovo biatlon Franziska Preuss
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.