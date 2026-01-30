Nemška biatlonka Preuss napovedala konec športne poti

Nemka Franziska Preuss, skupna zmagovalka svetovnega pokala v biatlonu leta 2025, bo po koncu sezone končala kariero, je sporočila na novinarski konferenci. "Po tej sezoni je vsekakor konec moje športne poti," je pojasnila Preuss.

Franziska Preuss pri tem ni natančno navedla, če bodo olimpijske igre v Anterselvi v Italiji pomenile tudi njene zadnje nastope na tekmovališčih, ali pa bo zaključila s tekmami za svetovni pokal na zadnjih treh prizoriščih sezone v Kontiolahtiju na Finskem, Otepaaju v Estoniji in Oslu.

Franziska Preuss, ki so je pogosto ovirala bolezni in poškodbe, je svojo najboljšo sezono doživela pozimi 2024/25, ko je zmagala v svetovnem pokalu in osvojila svetovni naslov v zasledovanju na 10 km.

Čez teden dni si bo na visokogorskem prizorišču v Anterselvi (1600 m nadmorske višine) prizadevala za svojo prvo posamično olimpijsko medaljo. Na OI leta 2022 v Pekingu je osvojila bronasto medaljo v ženski štafeti.

