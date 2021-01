Nemčiji prva ekipna kombinacijska preizkušnja zime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemca Eric Frenzel in Fabian Riessle sta zmagala na prvi ekipni tekmi sezone za svetovni pokal v nordijski kombinaciji v italijanski dolini Fiemme. Druga sta bila Avstrijca Lukas Greiderer in Johannes Lamparter z 1,5 sekunde zaostanka, tretja pa Finca Ilkka Herola in Eero Hirvonen, ki pa sta zaostala že 50,7 sekunde.