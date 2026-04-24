R. Sp.

24. 4. 2026
14.14

57 minut

Lisa Eder

Petek, 24. 4. 2026, 14.14

57 minut

Nekdanji "šef" Lise Eder brez zadržkov: To preprosto ne gre

R. Sp.

Lisa Eder | Foto Reuters

Upokojitev najboljše smučarske skakalke prejšnje zime Lise Eder še naprej dviga veliko prahu predvsem v avstrijski smučarski zvezi (ÖSV).

24-letna avstrijska skakalka je presenetljivo končala kariero po svoji najboljši sezoni. Kot je postalo znano kasneje, je bil glavni razlog ta, da njen zaročenec Manuel Fettner, ki se je po 25 letih v smučarskih skokih upokojil, ni dobil mesta v njenem trenerskem štabu v reprezentanci. 

Zdaj se je na vse skupaj s komentarjem odzval športni direktor avstrijske zveze Mario Stecher. Za dvakratnega olimpijskega prvaka v nordijski kombinaciji ni problematična le vsebina zahteve, temveč predvsem način, kako je bila podana. "Javna upokojitev na družbenih omrežjih je očitno nov način komuniciranja. To je velika škoda. Začelo se je že z alpskim smučarjem Vincentom Kriechmayrjem. Trenutno se veliko stvari odvija prek družbenih medijev, vendar določene teme ne sodijo v javnost," je povedal za časnik Kleine Zeitung.

Za ÖSV zahteva Lise Eder, da bi njen partner postal del spremljevalne ekipe, ni izvedljiva iz številnih razlogov. "To vsekakor ni bil pravi pristop k tej temi in zahteva z našega vidika že zaradi pravil o skladnosti – ta prepovedujejo razmerja med trenerji in športniki v isti skupini, da bi zagotovili poštenost – ni izvedljiva," je pojasnil Stecher.

Pravila so točno določena in jih ne nameravajo rahljati. Stecher opozarja na morebitne posledice: "Če to dovolimo, lahko vsak pride s svojim partnerjem in si ga zaželi kot trenerja. To preprosto ne gre." Da ne gre za osamljen primer, kaže pogled v preteklost. "Podobno zgodbo smo že imeli s Franzisko Gritsch." Avstrijska smučarka je šla nato s partnerjem na individualno pot.

Preberite še:

Johan Eliasch
Sportal Prvi mož FIS spet buri duhove
Adam Malysz
Sportal Adam Malysz po rdeči luči ne gre v nov boj
Robert Kranjec, Gorazd Pogorelčnik
Sportal Po nesreči Roberta Kranjca v reprezentanci iščejo plan B
Lisa Eder
