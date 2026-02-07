Nejc Štern: Cilj ni le uživati, temveč narediti rezultat

Slovenski smučarski tekač Nejc Štern je v svetovnem pokalu prvič nastopil ob koncu sezone 2023/24 in takoj presenetil z nekaj pozitivnimi rezultati, ki so v zadnjem času za slovenski smučarski tek zelo dobrodošli. Na igrah Milano-Cortina bo 22-letnik zdaj dočakal še olimpijski krst, kjer pa cilj ni le uživati, temveč tudi dober rezultat.

"Organizacija je na malo višji ravni, sam občutek pa ni tako drugačen. Je nekaj takega kot na svetovnem prvenstvu, ker smo res razbiti okrog po celi Italiji. Deluje zanimivo, proge so odlične, spusti predvsem zabavni, še posebej zdaj med treningi. Med tekmami bomo videli, kako bo, počakajmo na start," je o prvih občutkih na igrah razlagal mladi tekač.

Izpostavil je, da njegov cilj na igrah ni, da bi užival, temveč je "narediti rezultat". Prav tako na olimpijskem krstu za zdaj ne čuti kakršnega pritiska.

"Omejitev zdaj več nimam. Kakšen vijak še včasih malo "cingla" po nogi, a drugače ni težav." Foto: Guliverimage

"Veliko nas ni, tako da po mojem mnenju ni tako grozno priti do sem, čeprav se kdo s tem ne bo strinjal. Nimam nekega pritiska, strahu. Vem, da sem 'potreniral' teke, kolikor lahko, kljub poškodbi. Veselim se tekem in da bom lahko startal. Upam, da bom lahko čim več pokazal. Mislim, da sem sposoben nekaj narediti," je za STA Štern dejal ob robu petkove novinarske konference reprezentance.

Poškodba, zlom noge, se mu je pripetila konec maja, a je bil konec avgusta in septembra že nazaj na treningih na rolkah. "Omejitev zdaj več nimam. Kakšen vijak še včasih malo "cingla" po nogi, a drugače ni težav. Včasih je oteklina, a je to za pričakovati, saj imam nekaj dodatnega materiala v nogi."

Poškodba je nekoliko posegla tudi v njegov nalet šele v začetkih kariere v svetovnem pokalu: "Malo je mogoče posegla, ampak se s tem ne obremenjujem. Pred mano je še kar nekaj tekem, imam veselje do tega športa, to zelo rad delam in zato sem se tudi preselil na Norveško. Mogoče je malo naleta zmanjkalo za letos, a mislim, da sem kljub vsemu dobro iztržil, kar sem. Še veliko pa imam za iztržiti to sezono."

Trenira na Norveškem

Na Norveškem usklajuje študij športnega treniranja in treninge. "Večino je treninga, zraven imamo zelo prilagojen študij, da lažje delamo. Spomladi imamo izpite, jeseni predavanja, pozimi smo prosti. Ogromno nam je omogočeno, imamo odlične pogoje. Je raj za športnike, za tekače," je pojasnil Štern, ob izkušenemu Mihi Šimencu največji slovenski adut v sprintu.

"Imamo kar veliko skupino za trening. Kar nekaj je 'opasnih' fantov. Na treningih mogoče nisem sploh najboljši, ampak šteje to kar narediš na tekmah," je še dejal in dodal, da ima večino sošolcev Norvežanov, sledijo Švedi, potem pa se najdejo že kar Slovenci, saj ob njem podobno študirata in trenirata še Anže Gros in Tia Janežič. Nekaj je tudi Nemcev, Švicarjev in Avstrijcev.

Ob njemu in Šimencu je v dolino Fiemme odpotoval še Vili Črv. Moški del reprezentance je tako nekoliko bolj sprintersko usmerjen. S tem je konkurenca znotraj ekipe bolj zaostrena, prav tako to pripomore k boljšim rezultatom: "Na vsakih pripravah imamo nekaj bojev. Imamo zabavne treninge, zdi se mi zelo zabavno, da smo tam tam, da se lahko malo borimo eden z drugim. Zagotovo to pripomore k boljšim rezultatom."

Prav zaradi prioritet glede torkovega sprinta Slovenci ne bodo na startu prve preizkušnje tekačev v nedeljo, na 20 km v skiatlonu, da prihranijo energijo in so popolnoma pripravljeni na sprint. Danes bodo tekmovanje sicer odprle tekačice, ob 13. uri bo na startu skiatlona od Slovenk Neža Žerjav.

