Avtor:
B. B.

Sobota,
7. 2. 2026,
8.38

Osveženo pred

4 minute

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Lindsey Vonn

Sobota, 7. 2. 2026, 8.38

4 minute

Novak Đoković bo navijal za Lindsey Vonn

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn ima tudi podporo Novaka Đokovića. | Foto Reuters

Lindsey Vonn ima tudi podporo Novaka Đokovića.

Foto: Reuters

V nedeljo je na zimskih olimpijskih igrah na sporedu ženski smuk, kjer bodo vse oči uprte v legendarno Lindsey Vonn, ki se je poškodovala na enem izmed olimpijskih treningov. Zanjo pa bo pesti držal tudi teniški igralec Novak Đoković.

Marco Odermatt
Sportal Poslastica: olimpijska tekma, ki je ne gre zamuditi

Novak Đoković drži pesti za legendarno Američanko. | Foto: Instagram Novak Đoković drži pesti za legendarno Američanko. Foto: Instagram

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je ameriški smučarki Lindsey Vonn na družbenih omrežjih zapisal kratko, a zelo zgovorno sporočilo. Srb ji je dal jasno vedeti, da drži pesti zanjo, in zapisal: "Let’s go Lindsey." (Gremo, Lindsey.)

Legendarna smučarka se pri svojih 41 letih pripravlja na že svoj peti nastop na olimpijskih igrah, ki potekajo v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Kljub hudi poškodbi kolena, saj si je Vonnova nedavno na treningu strgala sprednjo križno vez, ostaja odločena, da bo šla na štart smuka.

So tudi tisti, ki jo kritizirjao

Vonn ima veliko podporo z vseh strani, med njimi pa se je pojavil tudi 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Novak Đoković. Ta ji je s svojim zapisom izkazal veliko podporo. So tudi tisti, ki menijo, da njena odločitev ni prava in da preveč tvega svoje zdravje, a Lindsey je očitno več kot odločena, da se bo podala na štart smuka.

Izkušena Američanka, ki se je po upokojitvi leta 2019 v belo karavano vrnila konec leta 2024, je v zadnjih mesecih nizala vrhunske rezultate in celo postala najstarejša zmagovalka tekme svetovnega pokala v smuku. Letos se je na tekmah svetovnega pokala sedemkrat zavihtela na stopničke in dosegla dve zmagi.

"Ne bom zapravila te priložnosti"

 Lindsey Vonn je sicer brez večjih težav prestala prvi trening smuka, ki je v petek potekal v Cortini d'Ampezzo. Uspešen nastop na treningu je ponovno obudil upanje, da bi se na nedeljskem smuku lahko morda celo okitila z odličjem. "Nič drugega me ne naredi srečnejše. Nihče ni verjel, da bom tukaj, toda uspelo mi je. Ne bom zapravila te priložnosti," je na družbenem omrežju Instagram pred nastopom zapisala Vonn.

Tri olimpijske medalje že ima v svoji vitrini

Lindsey Vonn je na zimskih olimpijskih igrah do zdaj osvojila tri olimpijske medalje. Največji uspeh je dosegla na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, kjer je postala olimpijska prvakinja v smuku. Na istih igrah je osvojila še bronasto medaljo v superveleslalomu. Tretjo olimpijsko medaljo je osvojila leta 2018 v Pjongčangu, kjer je bila v smuku tretja.

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Lindsey Vonn
