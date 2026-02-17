Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
17. 2. 2026,
13.15

medalja Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Torek, 17. 2. 2026, 13.15

1 ura, 21 minut

Najvišje denarne nagrade za olimpijske medalje ponuja Singapur

STA

olimpijska kolajna | Foto Reuters

Foto: Reuters

Olimpijske medalje, ki imajo za dobitnike veliko čustveno vrednost, športnikom v številnih državah prinesejo tudi denarne nagrade. Najbolj radodarna sta Singapur in Hongkong, je pokazala raziskava časnikov USA Today in Forbes.

Časnika sta analizirala denarne nagrade, ki jih za medalje podeljujejo posamezne države ali njihovi olimpijski komiteji. V povprečju so za 25 držav, ki so jih vključili v raziskavo, države namenile 123.736 dolarjev (104.000 evrov) za zlato, 72.450 dolarjev (60.600 evrov) za srebro, za bron pa 44.549 dolarjev (37.400 evrov), je ugotovil USA Today.

V ZDA je finančna vrednost medalj 37.500 dolarjev (31.500 evrov) za zlato, 22.500 (18.900 evrov) za srebro in 15.000 (12.600 evrov) za bron, kar je enako, kot so ameriški športniki prejeli že na igrah v Pekingu 2022 in Parizu 2024. Poleg tega lahko športniki iz ZDA dobijo bonuse za več osvojenih medalj, ameriški olimpijski komite pa jim krije del stroškov priprav.

Najbolj radodarna Singapur in Hongkong

Na vrhu lestvice najbolj radodarnih je Singapur. Teoretično bi olimpijski zmagovalec - na zimskih OI ta država še nima nobene medalje - dobil 788.000 dolarjev (655.000 evrov).

V praksi so te možnosti sicer zelo majhne, saj na letošnjih igrah nastopa le neznani alpski smučar Faiz Basha. Tik za njim je s 767.747 dolarji (645.900 evrov) za zlato medaljo Hongkong, v Italiji naj bi po tej lestvici dobili 213.000 dolarjev (179.000 evrov), na Poljskem pa 211.000 dolarjev (177.000 evrov) za zlato medaljo.

