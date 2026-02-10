Najboljša Slovenka popolnoma osredotočena, debitantki pripravljeni na vse

Polona Klemenčič in Lena Repinc sta s prvima olimpijskima nastopoma v Anterselvi več kot solidno opravili že v nedeljo na tekmi mešanih štafet. Prva želi na sredini 15-kilometrski posamični tekmi še malce izboljšati streljanje, druga bi bila zadovoljna s ponovitvijo nedeljskega strelskega izkupička, olimpijski debi pa jutri čaka našo najmlajšo reprezentantko, 19-letno Manco Caserman.

"V nedeljo je bil nastop v redu, vesela sem, da je bil tekaško res super, strelsko pa bi lahko še kaj popravila. Zgrešila sem enega leže in enega stoje, tu je torej še prostor za napredek. Razmere na progi so dobre, proga je hitra in dobra," je bila danes po uradnem treningu na biatlonskem stadionu v Anterselvi jedrnata v tej zimi najboljša slovenska biatlonka Polona Klemenčič. "Za zdaj je bila letošnja sezona zame super, upam, da bo tudi tukaj. Vemo pa, da je biatlon izjemno nepredvidljiv, vse se lahko zgodi," nam je še povedala 21. biatlonka sveta, katere najboljša olimpijska uvrstitev je 19. mesto s posamične tekme v Pekingu pred štirimi leti.

Iz dneva v dan bolj olimpijsko

Kot tekmovalka, ki je že doživela olimpijske igre, pravi, da je letos na igrah Milano Cortina zaradi razpršenosti prizorišč nekoliko drugače. "Na začetku je bilo res tako kot na kakšnem svetovnem pokalu," se je zasmejala, saj se biatlonke in biatlonci za olimpijske kolajne potegujejo na njim dobro znanem prizorišču s svetovnega pokala. "Je pa ta olimpijski občutek iz dneva v dan bolj izrazit. Ob prostih dnevih spremljamo naše preostale športnike, počasi torej čutimo ta olimpijski duh, jaz sem vsekakor ga," je dodala.

Pa je to zanjo dobro ali slabo? Morda zaradi teže največjega športnega dogodka čuti kaj dodatnega pritiska? "Mislim, da je to dobro, ne čutim nobenega dodatnega pritiska, tekma kot tekma, treba se je zbrati," odgovarja popolnoma osredotočena 29-letna tekmovalka.

"Včasih se izide, včasih ne, to je pač šport"

Olimpijski debi pa je v nedeljo doživela Lena Repinc. "Mislim, da bo to še prišlo za menoj, za zdaj lahko rečem samo, da sem s prvo tekmo zelo zadovoljna. Upam, da bodo dobre tudi naslednje. Imamo jih precej, najbrž se bo kakšna tudi ponesrečila. Upam sicer, da ne, ampak res nočem imeti previsokih pričakovanj, da ne bom potem preveč razočarana. Je pa na tej ravni seveda treba tudi tvegati. Če ne greš iz cone udobja, ne boš nikoli presegel samega sebe. Včasih se izide, včasih ne, to je pač šport, pripravljen moraš biti na vse," razmišlja 22-letna Bohinjka.

Lena Repinc upa na ponovitev dobrega streljanja z nedeljske tekme mešanih štafet. Foto: Guliverimage

"Ne moreš zanikati dejstva, da si na višini"

V nedeljo je streljala odlično, kar je tako ali tako njena specialnost. V sredo torej prihaja strelska tekma, primerna prav zanjo. "Jutri si lahko le želim takšnega strelskega nastopa, kot sem ga pokazala v nedeljo," pravi, na progi pa pričakuje nekaj več izzivov: "Prve dni, ko smo bili tukaj, se je kar konkretno čutilo višino, zdaj pa moram reči, da je iz dneva v dan lažje, smo se že kar navadili. Na tekmi je bilo težko, ne moreš zanikati dejstva, da si na višini. To zame vsekakor ni prednost, nekateri tekmovalci živijo visoko in so tega veliko bolj navajeni. Naša Pokljuka ni tako visoka in lahko rečem, da meni bolj ustrezajo tekme na normalni nadmorski višini."

Razpršenost prizorišč ima prednosti in slabosti

Pa jo je že prevzel olimpijski duh ali je zaradi te že večkrat izpostavljene razpršenosti prizorišč morda prikrajšana za pravo olimpijsko doživetje? "Ne morem z ničimer primerjati, saj so to moje prve olimpijske igre, bi bilo pa zagotovo drugače, če bi bili vsi športniki na kupu. Ampak prireditelji so se zelo potrudili in nam prinesli del tega. Imamo ogromno aktivnosti, ki se jih lahko udeležujemo, zato zagotovo čutimo ta olimpijski duh. Po drugi strani je morda celo bolje, da nimamo vsega tega cirkusa. V tem marsikoga tudi malo zanese in namesto da bi se osredotočili na tekme in regeneracijo, počnejo vse kaj drugega. Ta razpršenost ima svoje prednosti in slabosti, za zdaj pa jaz uživam."

Manco Caserman jutri čaka olimpijski debi. Foto: Aleš Fevžer

"Malo treme je prisotne, ampak bomo preživeli"

Olimpijski debi v sredo čaka 19-letno Manco Caserman. Odkrito priznava, da čuti nekaj nervoze. "Ja, seveda, malo treme je prisotne, ampak bomo preživeli, še vedno smo," se je zasmejalo najmlajši članici slovenske vrste, ki tudi v svetovnem pokalu še ni debitirala, z najvišje ravni ima le dva nastopa s svetovnega prvenstva v Oberhofu, ko je vskočila, da je zapolnila slovenske kvote. "Olimpijski duh? Ko si tekme pride ogledat toliko ljudi, je super vzdušje," je opisala občutke ob nastopu na velikem športnem spektaklu, na katerem si tekme v živo ogleda več kot 20 tisoč gledalcev. Načrt za sredo je jasen, pokati želi vse, kar zna, da si ne bi česa očitala: "Rada bi se potrudila, dala vse, kar lahko, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo."

