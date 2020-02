V živo: Jakov Fak z zgrešenim strelom izpadel iz boja za najvišja mesta

Na letošnjem svetovnem biatlonskem svetovnem prvenstvu v Anterselvi je na vrsti moška šprinterska tekma, na kateri nastopajo štirje Slovenci. Z 10 kilometri teka in dvema strelskima postankoma se spopadajo Miha Dovžan, Rok Tršan, Jakov Fak in Klemen Bauer.

Favoriti za zmago, tudi največja asa biatlonske zime, Francoz Martin Fourcade in Norvežan Johannes Thingnes Boe, so nastopili v prvi in drugi štartni skupini in so večinoma že v cilju. Kazalo je na zmago Francoza Quentina Fillona Mailleta, ki je bil s časom 22:54,6 in enim zgrešenim strelom za 13 sekund hitrejši od slavnega rojaka Fourcada, ki je streljal stoodstotno, pa 16 starejšega od bratov Boe, Tarjeija, ki je pobelil vseh deset tarč, medtem, ko je Johannes Thingnes (en zgrešen strel) ostal pod odrom za zmagovalce, nato pa je z višjo štartno številko zablestel Rus Aleksander Loginov, streljal brezhibno in bil na progi za 6,5 sekunde hitrejši od Fillona Mailleta.

Vrstni red je trenutno Loginov 22:48,1/0, Fillon Maillet + 6,5/1 in Fourcade + 19,5/0 ...

V slovenskem taboru so se odločili za drugačen pristop. Od naših je tako prvi štartal Miha Dovžan (številka 61), nato Rok Tršan (74), na naša glavna aduta pa še kasneje, Jakov Fak s štartno številko 100 in Klemen Bauer 102. Na prvem strelskem postanku je bil Dovžan enkrat nenatančen, Tršan pa je streljal brez napake. Tudi Fak je s prvim strelskim postankom opravil zanesljivo in hitro, Bauer pa je popolnoma zamočil in se s štirimi kazenskimi krogi že po prvi strelski postaji izločil iz boja za vidnejšo uvrstitev.

Tršan je moral po drugem streljanju v kazenski krog, v cilj pa je prišel z 1:36,7 zaostanka za vodilnim Rusom, Dovžan je s skupno dvema kazenskima krogoma v za Loginovim zaostal 2:44,9. Tudi Fak je na drugem postanku en strel poslal mimo, nato se nekoliko zmedel in stekel mimo vhoda v kazenski krog, se nato sicer hitro obrnil in odtekel dodatnih 150 metrov, a zaradi strelske napake že izpadel iz boja za najvišja mesta. Bauer je na streljanju stoje dodal še en zgrešen strel.

Tekma se je začela ob 14.45.

