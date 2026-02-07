Na uvodni tekmi brez Jakova Faka in Anamarije Lampič

Jutri v Anterselvi olimpijske igre odpirajo tudi biatlonci, slovenska reprezentanca se bo na tekmo mešanih štafet podala brez Jakova Faka in Anamarije Lampič. Glavni trener Janez Marič je določil postavo s Polono Klemenčič, Leno Repinc, Tonijem Vidmarjem in Lovrom Plankom.

Jakov Fak in Anamarija Lampič sta imela v zadnjem času nekaj težav s poškodbo in boleznijo. Fak se je že po drugi postaji svetovnega pokala umaknil, odšel na operacijo meniskusa in se odtlej še ni vrnil na tekme. Pred odhodom na olimpijske igre je sam dejal, da ne bi bilo pošteno, če bi v mešani štafeti odvzel mesto nekomu, ki je v boljši tekmovalni formi. Marič pred dobrim tednom dni še ni bil pripravljen odpisati najbolj izkušenega člana slovenske reprezentance, a zdaj je jasno, da na prvi tekmi Faka ne bo. Tudi Lampič je imela težave z zdravjem, zbolela je in izpustila zadnjo postajo svetovnega pokala pred ZOI.

Janez Marič je določil postavo za tekmo mešanih štafet. Foto: Aleš Fevžer

Janez Marič je danes sprejel odločitev, da na nedeljski uvodni biatlonski tekmi olimpijskih iger Milano Cortina nastopijo Toni Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in v tej zimi naša najzanesljivejša in najuspešnejša predstavnica Polona Klemenčič.

Ničesar si noče očitati

Ta je v Italijo odpotovala z najboljšo rezultatsko popotnico, s tem pa seveda tudi z dovolšnjo mero samozavesti. Stabilnost forme pripisuje dejstvu, da ni imela nobenih večjih zdravstvenih težav. "Letos na srečo pred sezono nisem zbolela tako kot eno leto prej, zato sem vesela, da sem ostala na visoki tekaški ravni tekaško," nam je povedala pred odhodom v Anterselvo.

O konkretnih ciljih ni želela govoriti. "Predvsem si želim opraviti tako, kot znam. Letos smo že videli, da če se mi strelsko in tekaško vse poklopi, lahko pridem do dobrega rezultata in upam, da se bo prav to zgodilo na olimpijskih igrah. Moj cilj je predvsem ta, da si po nastopu nimam česa očitati."

Polona Klemenčič je v tej zimi naša najzanesljivejša biatlonka. Foto: Aleš Fevžer

Biatlonci pričakujejo navijaško podporo

Pred štirimi leti v Pekingu je doživela olimpijski krst, zato bo treme tokrat malo manj, a so letošnje igre v Italiji nekaj povsem drugega, pravi. "Pred štirimi leti ni bilo navijačev, veliko bolj zaprto je bilo, tako da ja, letos bo majčkeno drugače. Veselim se navijačev, mislim, da bo prišlo veliko slovenskih. Za nekatere že vem, da nas pridejo podpret, vesela sem, da so olimpijske tokrat tako blizu doma, da je možno, da pridejo tudi prijatelji in družina."

Proga v Anterselvi ne velja za najbolj zahtevno, je pa na visoki nadmorski višini, kar vpliva na tek, še pravi Klemenčič. "Mi je pa Anterselva všeč, je eno izmed lepših prizorišč, upam, da se bo to tudi pokazalo z rezultati."

Spored olimpijskih biatlonskih tekem v Anterselvi: Nedelja, 8. februar:

14.05, mešane štafete Ponedeljek, 10. februar:

13.30, moška posamična tekma, 20 km Torek, 11. februar:

14.15, ženska posamična tekma, 15 km Četrtek, 13. februar:

14.00, moški šprint, 10 km Petek, 14. februar:

14.45, ženski šprint, 7,5 km Sobota, 15. februar:

11.15, moško zasledovanje, 12,5 km

14.45, žensko zasledovanje, 10 km Torek, 17. februar:

14.30, moška štafeta, 4 x 7,5 km Sreda, 18. februar:

14.45, ženska štafeta, 4 x 6 km Petek, 20. februar:

14.15, moški skupinski štart, 15 km Sobota, 21. februar:

14.15, ženski skupinski štart, 12,5 km

Preberite še: