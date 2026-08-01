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Avtor:
S. K.

Sobota,
1. 8. 2026,
19.35

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Poletna VN Wisla Rok Oblak Žiga Jelar

Sobota, 1. 8. 2026, 19.35

42 minut

Wisla, poletna velika nagrada

Na prvi tekmi v Wisli do točk le Oblak in Jelar

Avtor:
S. K.

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Rok Oblak | Rok Oblak je bil najboljši Slovenec na prvi tekmi poletne VN v Wisli. Zasedel je 20. mesto. | Foto Guliverimage

Rok Oblak je bil najboljši Slovenec na prvi tekmi poletne VN v Wisli. Zasedel je 20. mesto.

Foto: Guliverimage

Prvo tekmo smučarjev skakalcev za poletno veliko nagrado v poljski Wisli je dobil Japonec Naoki Nakamura, točke sta od slovenskih skakalcev osvojila Rok Oblak in Žiga Jelar.

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Najboljši Slovenec na prvi tekmi poletne velike nagrade 2026 je bil Rok Oblak, ki je s 119 in 123 metri ter 236,0 točkami zasedel 20. mesto. Šest točk je osvojil Žiga Jelar, ki je s 116 in 124,5 metri zbral 236,1 točke in zasedel je 25. mesto.

Zmage se je razveselil Japonec Naoki Nakamura s 129 in 135 metri ter 271,7 točke pred Avstrijcem Marcom Wörgötterjem, ki je skočil 125,5 metrov in 132 metrov (266,0 točk), tretji pa je bil Švicar Gregor Deschwanden s 123,5 in 129 metri (262,4 točke).

Brez točk so ostali Žiga Jančar, Lovro Kos in Rok Masle.

V nedeljo popoldne bo v Wisli na sporedu še ena tekma.

smučarski skoki Poletna VN Wisla Rok Oblak Žiga Jelar
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