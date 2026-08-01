Na prvi tekmi v Wisli do točk le Oblak in Jelar

Prvo tekmo smučarjev skakalcev za poletno veliko nagrado v poljski Wisli je dobil Japonec Naoki Nakamura, točke sta od slovenskih skakalcev osvojila Rok Oblak in Žiga Jelar.

Najboljši Slovenec na prvi tekmi poletne velike nagrade 2026 je bil Rok Oblak, ki je s 119 in 123 metri ter 236,0 točkami zasedel 20. mesto. Šest točk je osvojil Žiga Jelar, ki je s 116 in 124,5 metri zbral 236,1 točke in zasedel je 25. mesto.

Zmage se je razveselil Japonec Naoki Nakamura s 129 in 135 metri ter 271,7 točke pred Avstrijcem Marcom Wörgötterjem, ki je skočil 125,5 metrov in 132 metrov (266,0 točk), tretji pa je bil Švicar Gregor Deschwanden s 123,5 in 129 metri (262,4 točke).

Brez točk so ostali Žiga Jančar, Lovro Kos in Rok Masle.

V nedeljo popoldne bo v Wisli na sporedu še ena tekma.