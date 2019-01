V Oslu poražena tako Hirscher kot Schiffrinova, Slovencev sploh ni bilo

Zmagovalca atraktivne mestne tekme v paralelnem veleslalomu za točke svetovnega pokala v alpskem smučanju v Oslu sta Slovakinja Petra Vlhova in Avstrijec Marco Schwarz. Na preizkušnji v izteku znamenite skakalnice na Holmenkollnu slovenskih smučark ali smučarjev ni bilo, poraza pa sta doživela številki ena sezone, Avstrijec Marcel Hirscher in Američanka Mikaela Schiffrin.

Vodilna smučarka sezone Schiffrinova je klonila šele v velikem finalu, v katerem jo je premagala Slovakinja Petra Vlhova. Američanka je tako po letu 2013 le izgubila paralelno tekmo. V malem finalu sta obračunali Švedinja Anna Swen Larsson in Švicarka Wendy Holdener, za 27 stotink sekunde je bila hitrejša slednja.

Vodilni smučar moškega dela svetovnega pokala, Avstrijec Marcel Hirscher, je v Oslu odstopil že v četrtfinalu, za zmago pa sta obračunala Britanec Dave Ryding in Hirscherjev mlajši rojak Marco Schwarz. Do prve zmage v svetovnem pokalu je prišel Schwarz, Rydingu je zmanjkalo zbranosti v zadnji vožnji dneva in ni pravilno pripeljal do cilja.

Tretje mesto je osvojil Švicar Ramon Zenhaeusern, njegov tekmec v malem finalu, Šved Andre Myhrer, ni prišel do cilja.

