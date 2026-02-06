Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
6. 2. 2026,
8.09

Osveženo pred

25 minut

Na Japonskem med ZOI 2026 napovedali vojno spletnim trolom

Med žrtvami spletnih trolov je tudi japonski umetnostni drsalec Kao Miura.

Med žrtvami spletnih trolov je tudi japonski umetnostni drsalec Kao Miura.

Foto: Guliverimage

Na Japonskem so se odločno lotili boja proti spletnim zlorabam olimpijskih športnikov in napovedali vojno spletnim trolom. Japonski olimpijski komite neprekinjeno spremlja družbena omrežja. Namen je zaščititi športnike, ki nastopajo na igrah Milano-Cortina, pred spletnimi zlorabami. Zahtevali so že izbris več sto objav, poroča francoska AFP.

Pri japonskem olimpijskem komiteju so v Italijo na olimpijske igre napotili šest uslužbencev, ki delujejo v Milanu, nadaljnjih 16 pa deluje neprenehoma, 24 ur na dan, v Tokiu. Njihova naloga je preiskovati družbena omrežja in uporabljati orodja umetne inteligence za odkrivanje zloveščih in zlonamernih vsebin, s katerimi bi lahko škodovali članom japonske olimpijske odprave v Italiji.

Operacije so se začele sredi januarja, lokalni mediji pa so poročali, da so uradniki pred petkovo otvoritveno slovesnostjo odkrili približno 2000 potencialno neprimernih objav.

Poročila navajajo, da je japonski olimpijski komite zahteval odstranitev 380 objav z družbenih omrežij. Kyodo News je poročal, da so jih nato veliko odstranili s spleta.

Japonci na ZOI 2026 veliko pričakujejo tudi od smučarskih skakalcev.

Med žrtvami spletnih trolov je japonski umetnostni drsalec Kao Miura, ki je potožil, da so spletne zlorabe "nesprejemljive, ker bolijo in žalostijo".

Dvajsetletnik je povedal, da se je na prvenstvu štirih celin v Pekingu, na katerem je zmagal, nanj "usul plaz žaljivih sporočil". "Sporočila so bila nadležna," je še dejal.

Vodja japonske delegacije na zimskih igrah Milano-Cortina Hidehito Ito je uporabnike spletnih omrežij in forumov prosil, naj raje "podprejo športnike".

"Športniki so neverjetno trdo delali, da so prišli tako daleč, in nepremišljene besede lahko močno vplivajo na njihovo duševno stanje," je dejal.

