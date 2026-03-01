Deskarke in deskarji so v Krynici na Poljskem opravili kvalifikacije za drugi paralelni veleslalom svetovnega pokala na tem prizorišču. V izločilne boje se je od Slovencev prebil le Žan Košir, ki je bil 15.

Brez izločilnih bojev sta v moški konkurenci od Slovencev ostala Rok Marguč in Tim Mastnak, ki se mu je za las izmuznilo tretje mesto na olimpijskih igrah, pa tudi na sobotni tekmi. Nedeljske kvalifikacije je končal na 24. mestu. Marguč je bil 19.

V kvalifikacijah je bil tokrat najboljši Korejec Sangho Lee, v soboto drugouvrščeni na tekmi. Drugo mesto v kvalifikacijah je osvojil sobotni zmagovalec, Italijan Maurizio Bormolini, tretje pa Bolgar Radoslav Jankov. Žan Košir je bil 15.

V ženski konkurenci je Gloria Kotnik, ki je bila v soboto na tekmi 12., tokratne kvalifikacije končala na 21. mestu in za pol sekunde ostala brez izločilnih bojev. V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka sobotne preizkušnje, Japonka Tsubaki Miki.

Finalni boji se bodo začeli ob 12.30.