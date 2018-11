Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško smučarsko središče v Killingtonu je prizorišče drugega ženskega veleslaloma v novi sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Slovenci imamo danes na štartu tri predstavnice. Meta Hrovat se bo na progo podala osma, Ana Drev 13. in Ana Bucik povsem zadnja, 66.

Tekmo, ki se bo s prvo vožnjo začela ob 15.45 po slovenskem času bo odprla vodilna smučarka sezone in branilka velikega kristalnega globusa, Američanka Mikaela Shiffrin. Ta je morala na prvi letošnji veleslalomski tekmi v Soldnu priznati premoč Francozinji Tessi Worley in Italijanki Federici Brignone. Ti se bosta danes na progo podali s štartnima številkama pet in šest.

Drugi tek z najboljšimi tridesetimi smučarkami iz prve vožnje se bo začel ob 19. uri.

Killingoton, veleslalom:

