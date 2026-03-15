Na Downhilki tokrat slavila Leon Haberman in Daša Popenka

Downhilka | Foto Grega Valančič

Zmagovalca letošnje smučarske vzdržljlivostne preizkušnje, 12-urnega smučarskega izziva na smučišču Peca, sta Leon Haberman v moški in Daša Popenka v ženski konkurenci. Gre za preizkušnjo, za katero stoji najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec, ki se je tudi sama udeležila sobotnega dogajanja na Peci.

Prva izvedba te preizkušnje, za katero organizacijsko stoji dobro uigrana ekipa Štuhec, ki je izzivu posodila tudi ime, je bila na Arehu leta 2020.

Tokratni drugi spomladanski izziv na Peci je znova postregel z izjemno izenačenim bojem v zahtevnih in spremenljivih vremenskih pogojih. Zmagovalec vztrajnostne preizkušnje je s 154,5 prevoženimi kilometri prvič postal Leon Haberman.

Drugo mesto je osvojil Tadej Tašner, ki je zbral 153,7 prevoženih kilometrov, tretji pa je tekmo zaključil Matevž Koren s 153 kilometri in drugo mesto zgrešil za pičlih 700 metrov.

V ženski konkurenci je zmago odločil čas, saj sta bili zmagovalka Daša Popenka in druga Maša Kacil po 12 urah smučanja s 146,2 prevoženimi kilometri izenačeni, zmagovalko pa je odločil skupen čas na progi, ko je bila Popenka hitrejša za 17 sekund.

Obe sta bili odlični tudi v primerjavi z moški, saj sta absolutno pristali na petem in šestem mestu. Tretje mesto je osvojila Nina Starašinič s 145,5 kilometrov, ki je s tem osvojila komplet medalj v zgodovini tekmovanja Downhika, saj je lani zmagala in v prvi izvedbi osvojila drugo mesto.

V konkurenci parov sta zmago osvojila Primož Ule in Emilian Vučko, ki sta skupaj prevozila 294 kilometrov.

Ilka Štuhec je na prireditvi potrdila, da je to njena zadnja sezona v smučarski karieri.

Vzdržljivostno preizkušnjo krojil močan veter

Močan veter je že od jutra krojil letošnjo vzdržljivostno preizkušnjo. Najprej je sicer kazalo, da bodo zaradi vetra skrajšali preizkušnjo, a so izziv tudi tokrat izpeljali do konca.

"Videli smo pravi show, testiranje zmožnosti na smučeh. Prehitevanja na progi, skoki, predčasno zaključeni nastopi zaradi poškodb, kar je bilo žal neizogibno, a nikoli se ni obupalo. To je nekaj, kar pošilja pomembno sporočilo in za to se vsem iskreno zahvaljujem. Čestitke zmagovalcem in se vidimo prihodnje leto, ko bomo skušali vse skupaj dvigniti še na višjo raven," je po tekmovanju poudarila Ilka Štuhec, ki bo prihodnji konec tedna v Kvitfjellu še zadnjič v bogati karieri nastopila na tekmah svetovnega pokala.

Vsega skupaj je od jutranjih ur 100 tekmovalcev nabiralo kroge na tem smučišču, s smučmi po 7,5 km dolgi progi dol in z gondolo na start na Peci.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.