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Avtor:
Simon Kavčič

Petek,
12. 6. 2026,
10.50

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Lena Repinc biatlon kolesarstvo slovenska biatlonska reprezentanca Armin Auchentaller Pokljuka

Petek, 12. 6. 2026, 10.50

31 minut

Lena Repinc na razpotju

Mlado slovensko biatlonko vleče v kolesarstvo: Ne zapiram si nobenih vrat

Avtor:
Simon Kavčič

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Lena Repinc | Mlada slovenska biatlonka Lena Repinc utegne uiti med kolesarke. | Foto Aleš Fevžer

Mlada slovenska biatlonka Lena Repinc utegne uiti med kolesarke.

Foto: Aleš Fevžer

Lani se je mlada biatlonka Lena Repinc že izkazala kot odlična kolesarka, ko je v Kranju zmagala na 80-kilometrski dirki v sklopu rekreativnega festivala L'Etape Slovenia, mednarodne promocije francoske dirke Tour de France. Letos želi svoje kolesarske sposobnosti preveriti še malce resneje, udeležila se bo "nekaj resnih" ženskih dirk. "Več pa ne bom povedala," je bila skrivnostna na nedavnem medijskem dnevu slovenske biatlonske reprezentance na Pokljuki.

Slovenska biatlonska reprezentanca
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"Z Arminom sva določila nekaj datumov, za katere misli, da so v redu, tako da se lepo ujema z biatlonskimi pripravami in bom pač šla poskusit. Prav veliko dirk ne bo, ravno toliko, da dobim občutek," nam je v torek na Rudnem polju povedala Lena Repinc.

Kolesarjenje je sicer uveljavljen in pomemben del poletnih biatlonskih priprav, reprezentanca pogosto obiskuje tudi slovite klance v Italiji in Franciji, ki jih poznamo iz največjih kolesarskih dirk, zato ne gre za kakšne velike prilagoditve, nenazadnje iz biatlonskih vrst izhaja tudi odličen nemški kolesarski profesionalec Florian Lipowitz, ki bo letos na Touru eden od kapetanov Rogličeve ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, znano je tudi kolesarsko navdušenje francoskega biatlonca Emilliena Jacquelina, ki se je letos tudi že preizkusil v cestnem kolesarstvu.

"Mislim, da bi bilo zelo zanimivo poskusiti"

"Vem, da na treningu na kolesu zelo uživam, ampak lahko mi pa tekme ne bodo všeč in bom pač videla, da to ni zame." | Foto: Aleš Fevžer "Vem, da na treningu na kolesu zelo uživam, ampak lahko mi pa tekme ne bodo všeč in bom pač videla, da to ni zame." Foto: Aleš Fevžer Tudi Repinc seveda formo pogosto gradi na kolesu. "Kolo je bil vedno del našega treninga iz leta v leto pa mi postaja bolj všeč. Na kolesu uživam, poleti grem večkrat tudi za daljši čas kolesarit v Dolomite," pravi. Podrobno spremlja tudi ženske kolesarske dirke, ena največjih med temi se je končala pred dnevi v Italiji, ko je na 37. Giru slavila nizozemska šampionka Demi Vollering. "Žensko kolesarstvo je vsekakor naredilo velik korak naprej, na Giru pa je slavila ena mojih najljubših kolesark sploh. Zelo vesela sem tudi za Urško (Žigart, op. p.), ki je letos zelo, zelo dobro tekmovala. Da, šport se razvija in mislim, da bi bilo to zelo zanimivo poskusiti."

"Ne zapiram si nobenih vrat"

Se torej Urški Žigart v kratkem obeta okrepljena domača konkurenca? "Ne zapiram si nobenih vrat," v smehu odgovarja lani naša druga najuspešnejša biatlonka, a poudarja, da za zdaj biatlon ostaja njen primarni šport. "Odločila sem se, da poskusim letos kakšno tekmo, da vidim, če mi je všeč tudi tekmovati, ker je namreč velika razlika med treningi in tekmami. Vem, da na treningu na kolesu zelo uživam, ampak lahko mi pa tekme ne bodo všeč in bom pač videla, da to ni zame. Lahko mi bodo pa še toliko bolj všeč in bom videla, da to je zame."

V Italiji je lepše in bolj varno

Kot glavne izzive izpostavlja vožnjo v skupini, taktiko, pa seveda veliko hujši tempo na resnih dirkah med prekaljenimi profesionalnimi kolesarkami. "Na kolesu si lahko dober, ampak če pač ne znaš taktično peljati, če se ne znaš voziti v skupini, potem ti prav nič ne pomaga, če znaš dobro obračati pedale," se zaveda dejstva, da vstopa v svet, v katerem nima veliko izkušenj. Povsem jasno pa je, kakšen tip kolesarke je. "Na kronometru se zagotovo ne vidim," se je zasmejala, prav tako ni grajena za sprinte, prikima: "Najrajši gonim v klance, zato mi zelo ustrezajo Dolomiti, ker je vse samo gor in dol."

Ko trenira doma, so na sporedu predvsem vzponi na Soriško Planino in Pokljuko. Obžaluje pa, da so v Sloveniji ceste zelo slabe, prav tako tudi vozniška kultura. "Moram reči, da je v Italiji bistveno lepše kolesariti. Vozniki avtomobilov so tam zelo spoštljivi do kolesarjev, česar za Slovenijo žal ne morem reči. Mi je pa zelo všeč Mangart. Velikokrat skočim do none na Primorsko, pa potem samo nadaljujem v Italijo."

Slovensko biatlonsko reprezentanco je prevzel Italijan Armin Auchentaller. | Foto: Aleš Fevžer Slovensko biatlonsko reprezentanco je prevzel Italijan Armin Auchentaller. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj celo bolj mentalno kot fizično utrujeni

Italija ji je torej zelo ljuba in zdaj ima v reprezentanci tudi italijanskega trenerja. Vodenje slovenske biatlonske vrste je za nov olimpijski ciklus namreč prevzel 54-letni Južni Tirolec Armin Auchentaller. Kako se je z novim glavnim trenerjem po prvem mesecu ujela Lena Repinc? "Jaz sem z Arminom zelo, zelo zadovoljna in tudi z Rokom (pomočnikom glavnega trenerja, Tršanom, op. p.), da ne bo pomote. Zdi se mi, da smo res dobro startali, da smo vsi zelo motivirani. Zelo mi je všeč to, ker vidim, da sta tudi oba trenerja motivirana. Ker ni dovolj, da so samo tekmovalci, morajo biti tudi trenerji. In meni se zdi, da odlično delamo. Na vsakem treningu se ogromno naučim. Stvarem, ki so bile mogoče v prejšnjih sezonah na avtopilotu, zdaj res posvečamo pozornost. Vsaki podrobnosti. In pridemo kdaj s treninga bistveno bolj mentalno uničeni kot pa fizično, ker se moraš dve uri popolnoma osredotočati na tehniko. Z boljšo tehniko pa napreduješ in to je samo dobra naložba za naprej."

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