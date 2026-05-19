Mladi poljski smučarski skakalec Kacper Tomasiak, ki je minulo zimo navdušil na olimpijskih igrah v Predazzu z dvema srebrnima ter eno bronasto kolajno, se po poškodbi vrača na skakalnice. Dva meseca po predčasnem koncu sezone v Vikersundu naj bi 19-letnik že ta teden opravil prve skoke v okviru priprav na zimo 2026/27.

Najboljši poljski smučarski skakalec olimpijske zime ni nastopil na finalu sezone svetovnega pokala v Planici, prav tako je zaradi padca na letalnici Vikersundbakken, zaradi katerega je končal v bolnišnici v norveškem Drammnu, izpustil domačo ekshibicijo v Zakopanah. Za portal skijumping.pl je priznal, da je ob koncu olimpijske zime potreboval ponovno polnjenje svojih športnih baterij.

"Zadnji del sezone je bil zame vsekakor malo razočaranje. Vso zimo sem tako na polno skakal, da je moja tehnika že ob najmanjšem pomanjkanju energije začela pešati. Rezultati so pokazali, da nisem mogel več dovolj dobro skakati. Na splošno nisem bil pretirano utrujen, vendar je bila utrujenost na skakalnici opazna, rezultati pa slabši," je o izzivih svoje prve zime med svetovno elito dejal Kacper Tomasiak.

Glede Planice je okleval

Kacper Tomasiak je aprila izpustil tudi ekshibicijski dogodek v Zakopanah. Foto: Reuters Poljak je padel med kvalifikacijami za nedeljsko tekmovanje v Vikersundu, ki je bilo na koncu odpovedano zaradi močnih sunkov vetra. To je bil prvi vikend smučarskih poletov za mladega skakalca v karieri.

Čeprav je bil močno poškodovan in potolčen, testi, opravljeni v Skandinaviji, niso pokazali resnih poškodb. "Nisem se počutil preveč slabo. Prvi teden in naslednji konec tedna sem bil izčrpan in malo boleč, zato nisem izvajal nobene naporne telesne dejavnosti. Bolj sem počival, a sem deloval relativno normalno," je pojasnil.

Trenerji poljske reprezentance, ki jo vodi Maciej Maciusiak, so se nekaj dni po padcu odločili, da Tomasiak ne bo tekmoval na letalnici bratov Gorišek v Planici. Aprila je izpustil tudi ekshibicijski dogodek v Zakopanah.

"Glede Planice sem malo okleval, ali naj grem. Trenerji so mi svetovali, naj jo izpustim," je še razkril mladinski svetovni podprvak, ki se že veseli nove sezone.