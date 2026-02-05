Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
5. 2. 2026,
14.55

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, akrobatski skoki (deskanje)

Nov nevaren padec na OI: tekmovalec nepremično obležal v snegu

Mark McMorris, ZOI Milano Cortina 2026 | Mark McMorris je v svoji karieri osvojil tri olimpijska odličja. | Foto Guliverimage

Mark McMorris je v svoji karieri osvojil tri olimpijska odličja.

Foto: Guliverimage

Kanadski deskar prostega sloga Mark McMorris je na treningu akrobatskih skokov na olimpijskem prizorišču v Livignu grdo padel. Prepeljan je bil v bolnišnico, od koder so kasneje prišle dobre novice.

Mark McMorris je eden glavnih zvezdnikov kanadske olimpijske odprave v Italiji. Za 32-letnika bodo to že četrte olimpijske igre, s prvih treh nastopov se je vselej vrnil z olimpijskim odličjem. Bron je osvojil v svoji paradni disciplini, snežnem žlebu, sodeluje pa tudi v akrobatskih skokih.

V sredo je v Livignu potekal trening te atraktivne discipline, za Kanadčana pa se je zaključil s srhljivim padcem. McMorris je sicer v zraku uspešno zaključil načrtovano serijo trikov in akrobacij, ob pristanku pa je v manjšem kupu snega izgubil nadzor nad desko, sledil je trd pristanek na vrat in glavo.

Za Marka McMorrisa to ni bil prvi nevaren padec. | Foto: Guliverimage Za Marka McMorrisa to ni bil prvi nevaren padec. Foto: Guliverimage Nastop ostaja pod vprašajem

Na prizorišču je zavladala tišina, kanadski zvezdnik pa je nepremičen obležal na strmini. Zdravniška služba ga je kasneje prestavila na nosila, McMorris pa je bil ob tem pri zavesti. Prepeljan je bil v bolnišnico, od tam pa so danes prišle dobre novice. "Dobro je, počuti se bolje in ceni vso podporo navijačev," je povedal Eric Myles, športni direktor kanadske olimpijske reprezentance.

Že v četrtek zvečer (19.30) bodo v akrobatskih skokih sicer potekale kvalifikacije za sobotno tekmo. Ali bo McMorris nastopil, zaenkrat ni znano. "Ničesar ne želimo tvegati, ko gre za zdravje in varnost tekmovalcev. Bilo bi prehitro, da že zdaj sprejmemo končno odločitev," je na četrtkovi novinarski konferenci povedal Myles.

Za McMorrisa to sicer ni bil prvi nevaren padec. Pred devetimi leti se je zaletel v drevo in utrpel poškodbe, zaradi katerih je bilo njegovo življenje ogroženo. V nogi ima kovinsko palico, v roki in čeljusti pa dve kovinski ploščici.

