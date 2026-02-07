"Pri 130 kilometrih na uro pač moraš biti stoodstoten"

Slovenskima tekmovalcema na olimpijskem smuku v Bormiu, Mihi Hrobatu in Martinu Čatru, so danes malce ponagajali oblaki. Če je bila proga Stelvio odlično pripravljena in je napadalno vožnjo omogočala tudi tekmovalcem z višjimi štartnimi številkami, pa je prvih deset smukačev še odpeljalo v soncu, nato pa so se nad Bormiom zgrnili oblaki. Občasno je skozi nekaj lukenj v njih še posijalo sonce, a to je bila že nekakšna vremenska loterija. Naša smukača sta potegnila krajšo in smučala v senci.

"Glede na vidljivost je bil to danes kar moj maksimum, mogoče se mi je zgodila manjša napaka pred samo 'šrego', tudi ta ni bila čisto idealna. Ampak ko ravno za teboj posije sonce, med tvojo vožnjo pa ne … Žal je bilo malce nesreče s številko, ampak bom vzel to dvanajsto mesto. Pač, prišel sem na štart, videl tisti oblak, ki se vozi proti soncu. Poskušal sem to odmisliti, ampak na takšni progi se to res kar pozna, žal," je v ciljni areni klasičnega bormijskega smuka povedal Miha Hrobat, ki je zasedel 12. mesto.

"Želel bi si malo bolj ledene podlage"

"Proga je bila danes odlična, enakovredna za vse štartne številke, prireditelji so se zelo potrudili, glede na prvi trening je to kot noč in dan." Foto: Reuters "Sam sem se dobro počutil na smučeh, dobro so delovale, tudi moje hitrosti so bile zelo konkurenčne, odločilo je nekaj manjših napak. Dva ovinka nista bila izpeljana stoodstotno in sem, kjer sem," je še povedal najboljši Slovenec. Želel si je pravega ledenega Bormia in po treningih v zadnjih nekaj dneh je kazalo, da bo vse prej kot to. Prirediteljem pa je uspelo naposled pripraviti dobro progo. "Želel bi si malo bolj ledene podlage, ampak je, kar je. Sicer pa je bila proga danes odlična, enakovredna za vse štartne številke, prireditelji so se zelo potrudili, glede na prvi trening je to kot noč in dan," je priznal lani četrti smukač sveta, ki pa je imel letos veliko težav z opremo in ni našel poti do vrha.

Dvomov ni več

A zdaj, tudi z nadvse spodbudnim olimpijskim dosežkom, je te težave in dvome pustil za seboj. "Ja, če bi bile olimpijske igre lani, bi bilo zame definitivno veliko bolje," se je zasmejal ob nesmiselnem, zgolj špekulativnem vprašanju, pa si po današnjem nastopu vseeno tudi oddahnil, saj je dobil potrditev, da so težave dokončno premagane. "Po Kitzbühlu dvomov nisem imel več. Če lahko ta smuk odpeljem tako napadalno, kot sem ga, potem lahko tudi ostale dirke. V začetku mi je to samozaupanje manjkalo, nisem verjel ne vase ne v opremo in to se hitro pozna. Konkurenca je zgoščena in če vsakega ovinka ne odpelješ stoodstotno, ni nič. To smo lepo videli pri Franju danes, šel je čisto na limit in zato zmagal. Težave iz prvega dela sezone pa sem pozabil, bil sem pozitiven in napadalen vse od štarta. Zdaj lahko do konca sezone dirkam na sto odstotkov."

Tudi Čater našel tisto, kar je pogrešal zadnjih nekaj sezon

Oddahnil si je tudi Martin Čater, ki so mu težave z opremo dodobra načele samozavest. Danes je z visoko štartno številko 30 pripeljal na 16. mesto. "Zagotovo je bila to ena mojih boljših voženj v Bormiu. Na štartu sem stal zelo sproščen in željan hitrega smučanja. Z vožnjo sem načeloma zadovoljen, bile pa so neke stvari, ki bi jih lahko izboljšal. Že ko sem prečkal ciljno črto, sem se zavedel, da je bilo še kakšno mesto, dve, tri več v igri, ampak še enkrat, načeloma sem zadovoljen. Težko rečem, če sem imel prav zelo slabe razmere, s tem se niti nisem ukvarjal, osredotočil sem se na to, da se sprostim in aktiviram, da sem štartal s prazno glavo. Zdaj razmišljam o tem, kje sem pustil tiste desetinke," nam je razlagal v cilju.

"Je boljše. Predvsem čutim, da pod nogo zdaj ta smučarski čevelj res deluje. Za izgradnjo tega zaupanja potrebuješ toliko in toliko voženj." Foto: Reuters

"Pri 130 kilometrih na uro pač moraš biti stoodstoten"

Oblačna loterija mu res ni bila naklonjena, si pa s tem ni delal skrbi. "Pred začetkom dirke smo res vsi opazovali te oblake, ki se vozijo po nebu. Na sedežnici sem si rekel, joj, spet oblaki, spet bo slabša vidljivost, pa sem se v tem razmišljanju hitro ustavil, saj na to nimam nobenega vpliva." Izid, čeprav bi si želel še kakšno mesto boljši, je vseeno dobra podlaga za nadaljevanje sezone, pravi: "Zdaj si lahko bolj zaupam in gradim na tem. Zdaj je že tretja tekma, ko je moje smučanje na višji ravni, ni pa se to še pokazalo na kakšnem konkretnem rezultatu. Postopoma dvigujem raven na treningih, zdaj spet čutim nekaj, česar v zadnjih nekaj letih nisem. Spet lahko stopnjujem napore, si bolj zaupam, zaupam v opremo. Je boljše. Predvsem čutim, da pod nogo zdaj ta smučarski čevelj res deluje. Za izgradnjo tega zaupanja potrebuješ toliko in toliko voženj. Pri 130 kilometrih na uro pač moraš biti stoodstoten in popolnoma zaupati opremi."

"Verjamem, da je Odermatt zelo razočaran, sploh ker je zmagal Franjo" "Smuk je bil tisti pravi olimpijski, zmagal je najboljši tekmovalec," pa je o razpletu boja za medalje povedal Hrobat. Zlata se je veselil Švicar Franjo von Allmen, srebrne in bronaste medalje pa domača junaka Giovanni Franzoni in Dominik Paris. Najboljši smučar sezone Marco Odermatt je tako ostal brez odličja na četrtem mestu. "Odermattove vožnje pa nisem prav podrobno spremljal, verjamem pa, da je zelo razočaran, sploh ker je zmagal Franjo," je ocenil Hrobat in dodal: "Ampak mislim, da je zmagal najboljši smukač trenutno. Ne trdim, da se ne marata, ampak če ti ostaneš brez medalje, tvoj reprezentančni kolega pa postane olimpijski prvak, sem prepričan, da v tistem trenutku ne moreš biti ravno navdušen. Verjamem, da bo naposled tudi on srečen za kolega." Marco Odermatt je ostal brez odličja. Foto: Reuters "Dobro, Marco je brez medalje, ampak se ne bo pustil, čaka ga še kar nekaj tekem. Na superveleslalomu bo kar 'fejst' favorit, Franja pa sem gledal že na drugem treningu, kako lahkoten in sproščen je bil. Karkoli je naredil, je izgledalo čisto 'na izi', ob tem pa je bil še zelo hiter. Zame je bil danes favorit," pa je povedal Čater.

