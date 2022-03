Švicar korak pred vsemi, Kranjec za konec z ničlo

Švicar Marco Odermatt je na zadnjem veleslalomu sezone še enkrat več pokazal, da je bil letos preprosto najboljši. V Meribelu je vodil že po prvi vožnji, v drugo pa je odbil vse napade in še povišal prednost pred tekmeci. Odermatt je s tem postal tudi prvi Švicar, ki je na vseh veleslalomih v sezoni stal na stopničkah za zmagovalce, hkrati pa se je na olimpijskih igrah v tej disciplini veselil tudi naslova prvaka.

Na koncu je danes za 49 stotink sekunde prehitel Norvežana Lucasa Braathena, tretje mesto je pripadlo Švicarju Loicu Meillardu (+0,63), ki se je na oder za zmagovalce povzpel s četrtega mesta po prvi vožnji.

Odermatt se je s sedmo zmago v tej zimi izenačil z Norvežanom Aleksandrom Aamodt Kildejem, ki je v skupnem seštevku končal na drugem mestu. Štiriindvajsetletnik je osvojil svojo še 11 zmago v svetovnem pokalu, sedem od teh jih je zbral na veleslalomih. Kilde je nastopil na svojem prvem veleslalomu v tej zimi in končal kot 12.

Marco Odermatt je potrdil prevlado v veleslalomu v tej sezoni. Foto: Reuters

Edini slovenski predstavnik na veleslalomu Žan Kranjec je za konec ostal brez točk, saj zaradi manjšega števila udeležencev na finalnih tekmah točke za končno razvrstitev v seštevkih svetovnega pokala in v točkovanju za svetovno startno lestvico prejme le 15 najboljših. Kranjec se ni najbolje znašel že v prvi vožnji, po kateri je zasedal 13. mesto, v drugo pa je še nazadoval in na koncu osvojil 17. mesto (+2,03). Veleslalomsko sezono je sklenil na enajstem mestu.

Na veleslalomih, na katerih v tej zimi ni slavil Odermatt, je zmagal Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je tokrat odstopil že na prvi progi. Kristoffersen je na koncu osvojil drugo mesto v seštevku discipline. Avstrijec Manuel Feller, ki je danes ostal brez točk na 16. mestu, je končal na tretjem mestu v veleslalomskem seštevku. Odmermatt si je veleslalomski globus sicer zagotovil že v Kranjski Gori.

V nedeljo bo v Meribelu na sporedu še slalom (10.30), na katerem ne bo nobenega Slovenca. S tem pa bodo alpski smučarji tudi sklenili letošnjo sezono.

Izidi, veleslalom, moški:

1. Marco Odermatt (Švi) 2:10,40 1:04,96 1:05,44

2. Lucas Braathen (Nor) 2:10,89 +0,49 1:05,16 1:05,73

3. Loic Meillard (Švi) 2:11,03 +0,63 1:05,51 1:05,52

4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:11,14 +0,74 1:05,61 1:05,53

5. Gino Caviezel (Švi) 2:11,28 +0,88 1:05,71 1:05,57

6. Alexis Pinturault (Fra) 2:11,32 +0,92 1:05,64 1:05,68

7. Patrick Feurstein (Avt) 2:11,56 +1,16 1:06,76 1:04,80

8. Atle Lie McGrath (Nor) 2:11,58 +1,18 1:06,20 1:05,38

9. Justin Murisier (Švi) 2:11,83 +1,43 1:05,46 1:06,37

10. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:11,84 +1,44 1:05,73 1:06,11

Marco Schwarz (Avt) 2:11,84 +1,44 1:06,46 1:05,38

...

17. Žan Kranjec (Slo) 2:12,43 +2,03 1:06,22 1:06,21

...

Točke za svetovni pokal na finalnih tekmah sezone osvoji le najboljših 15 na tekmi.

Skupno, moški (36/37):

1. Marco Odermatt (Švi)** 1639 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1172

3. Matthias Mayer (Avt) 880

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 874

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 840

6. Beat Feuz (Švi) 820

7. Dominik Paris (Ita) 680

8. Lucas Braathen (Nor) 631

9. Manuel Feller (Avt) 627

10. Alexis Pinturault (Fra) 585

...

37. Žan Kranjec (Slo) 219

58. Martin Čater (Slo) 136

69. Boštjan Kline (Slo) 100

98. Štefan Hadalin (Slo) 44

99. Miha Hrobat (Slo) 42

...

Veleslalom, končno, moški (8):

1. Marco Odermatt (Švi)* 720 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 453

3. Manuel Feller (Avt) 326

4. Lucas Braathen (Nor) 308

5. Alexis Pinturault (Fra) 300

6. Luca de Aliprandini (Ita) 273

7. Stefan Brennsteiner (Avt) 253

8. Loic Meillard (Švi) 252

9. Justin Murisier (Švi) 246

10. Gino Caviezel (Švi) 216

11. Žan Kranjec (Slo) 180

...

45. Štefan Hadalin (Slo) 12