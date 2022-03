Švicar potrdil prevlado, Kranjec zaostal za najboljšimi

Po prvi vožnji zadnjega veleslaloma je v vodstvu Švicar Marco Odermatt, ki je nastopil s številko 1. Najbolj se mu je približal Norvežan Lucas Braathen, ki zaostaja dve desetinki, pol sekunde pa bo v drugi vožnji skušal nadoknaditi Odermattov rojak Justin Murisier.

V vodstvu je Marco Odermatt. Foto: Guliverimage

V finalni vožnji bo nastopil tudi edini Slovenec na tej preizkušnji, srebrn z olimpijskih iger Žan Kranjec, ki pa po današnji polovici tekme ne more biti pretirano zadovoljen. V finalu bo napadel s 13. mesta, ki si ga deli z Američanom Riverjem Radamusom. Slovenski smučar je z zgornjim delom proge opravil solidno, v spodnjem delu pa se ni znašel. Zaostal je za 1,26.

Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je zmagal na obeh veleslalomih za 61. Pokal Vitranc, je v prvi vožnji odstopil. Zato pa se je v finale uvrstil mladinski svetovni prvak v disciplini, norveški rojak Alexander Steen Olsen, ki je kot zadnji na startu skočil na osmo mesto.

Druga vožnja bo na sporedu ob 12.00.

Najboljši veleslalomist sezone je znan že iz Kranjske Gore, to je Odermatt, ki je zbral 620 točk, medtem ko jih ima njegov najbližji zasledovalec Kristoffersen 453. Kranjec je s 180 točkami deseti veleslalomist sezone, a se lahko po razpredelnici še povzpne, pa tudi pade.

Po prvi vožnji:

1. Marco Odermatt (Švi) 1:04,96

2. Lucas Braathen (Nor) +0,20

3. Justin Murisier (Švi) +0,50

4. Loic Meillard (Švi) +0,55

5. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,65

6. Alexis Pinturault (Fra) +0,68

7. Gino Caviezel (Švi) +0,75

8. Alexander Steen Olsen (Nor) +0,77

9. Alexander Schmid (Nem) +0,89

10. Trevor Philp (Kan) +1,03

11. Atle Lie McGrath (Nor) +1,24

12. Erik Read (Kan) +1,25

13. Žan Kranjec (Slo) +1,26

River Radamus (ZDA) +1,26

...



Odstop: Henrik Kristoffersen (Nor)

