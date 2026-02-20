Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
13.05

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Mauro Pini

Petek, 20. 2. 2026, 13.05

54 minut

Mauro Pini ni več trener italijanske tehnične ekipe

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mauro Pini | Mauro Pini je po slabih rezultatih na olimpijskih igrah odstopil s položaja trenerja italijanske moške ekipe za tehnični disciplini. | Foto Guliverimage

Mauro Pini je po slabih rezultatih na olimpijskih igrah odstopil s položaja trenerja italijanske moške ekipe za tehnični disciplini.

Foto: Guliverimage

Švicarski strokovnjak za alpsko smučanje Mauro Pini je odstopil s položaja trenerja italijanske moške ekipe za tehnični disciplini. Razlog za to so slabi olimpijski dosežki, predvsem Alexa Vinatzerja, od katerega so gostitelji iger veliko pričakovali tako v slalomu kot v veleslalomu.

Mauro Pini, ki je v preteklosti sodeloval tudi z najboljšo slovensko smučarko vseh časov Tino Maze, je v italijanski reprezentanci deloval vsega šest mesecev, poroča spletna stran eurosport.it.

"Prevzemam odgovornost za rezultate, ki so jih dosegli italijanski športniki v tehničnih disciplinah. Po skrbnem premisleku in ob pomanjkanju potrebnega odnosa ter medsebojnega zaupanja z nadrejenimi verjamem, da je prav, da se umaknem," je dejal Pini.

Italijani v tehničnih disciplinah niso zabeležili niti ene uvrstitve med najboljših deset, tako kot slovenska je bila tudi njihova najboljša uvrstitev 12. mesto, na to se je v slalomu uvrstil Tomasso Saccardi.

Vinatzer je na obeh tekmah v tehničnih disciplinah ostal brez uvrstitve. Za nameček sta tudi v ekipni kombinaciji Vinatzer in Tommaso Sala zapravila lepi izhodišči, ki sta ju zanju pripravila smukača.

Preberite še:

Cassie Sharpe ZOI 2026
Sportal Spodbudne novice: smučarka prostega sloga Sharpe po hudem padcu v stabilnem stanju
loomis
Sportal Američan se je za las izognil drami na olimpijski skakalnici #video
Alysa Liu
Sportal Čudežna deklica, ki jo zaradi temačne preteklosti zasledujejo vohuni
Kanada hokej
Sportal Kot prvi v ogenj Kanadčani in branilci naslova
Felix Neureuther
Sportal Nemški šampion udaril po organizatorjih OI: So takšne igre sploh smiselne?
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Mauro Pini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.