Švicarski strokovnjak za alpsko smučanje Mauro Pini je odstopil s položaja trenerja italijanske moške ekipe za tehnični disciplini. Razlog za to so slabi olimpijski dosežki, predvsem Alexa Vinatzerja, od katerega so gostitelji iger veliko pričakovali tako v slalomu kot v veleslalomu.

Mauro Pini, ki je v preteklosti sodeloval tudi z najboljšo slovensko smučarko vseh časov Tino Maze, je v italijanski reprezentanci deloval vsega šest mesecev, poroča spletna stran eurosport.it.

"Prevzemam odgovornost za rezultate, ki so jih dosegli italijanski športniki v tehničnih disciplinah. Po skrbnem premisleku in ob pomanjkanju potrebnega odnosa ter medsebojnega zaupanja z nadrejenimi verjamem, da je prav, da se umaknem," je dejal Pini.

Italijani v tehničnih disciplinah niso zabeležili niti ene uvrstitve med najboljših deset, tako kot slovenska je bila tudi njihova najboljša uvrstitev 12. mesto, na to se je v slalomu uvrstil Tomasso Saccardi.

Vinatzer je na obeh tekmah v tehničnih disciplinah ostal brez uvrstitve. Za nameček sta tudi v ekipni kombinaciji Vinatzer in Tommaso Sala zapravila lepi izhodišči, ki sta ju zanju pripravila smukača.

Preberite še: