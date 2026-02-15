Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
20.20

Tabitha Stoecker Matt Weston Milano Cortina 2026 skeleton

Nedelja, 15. 2. 2026, 20.20

23 minut

ZOI 2026, Cortina d'Ampezzo, skeleton, mešani pari

Matt Weston v paru s Tabitho Stoecker do druge zlate kolajne

STA

ZOI skeleton Matt Weston Tabitha Stoecker | Tabitha Stoecker in Matt Weston | Foto Reuters

Tabitha Stoecker in Matt Weston

Foto: Reuters

Britanca Tabitha Stoecker in Matt Weston sta zmagovalca premierne olimpijske preizkušnje v mešanih parih v skeletonu. Za navezo iz Velike Britanije sta se uvrstili obe nemški posadki, srebro sta osvojila Susanne Kreher in Axel Jungk, bron pa Jacqueline Pfeifer in Christopher Grotheer.

Janine Flock
Sportal Janine Flock s prvo avstrijsko zlato kolajno v skeletonu

Tabitha Stoecker in Matt Weston sta na ledeni stezi v Cortini d'Ampezzo veljala za prva favorita, to vlogo pa sta tudi potrdila. V konkurenci 15 posadk sta postavila skupni čas 1:59,36 minute in za 0,17 sekunde prehitela drugouvrščeni nemški par Kreher-Jungk, od tretjeuvrščene naveze Pfeifer-Grotheer pa sta bila hitrejša za 0,18 sekunde.

Petindvajsetletna Stoecker je postavila četrti čas v ženski konkurenci (1:00,77), njeno lepo izhodišče pa je z najhitrejšo vožnjo na današnji preizkušnji (58,59) nadgradil tri leta starejši Weston ter osvojil svoje drugo odličje zlatega leska na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.

Weston, sicer dvakratni svetovni prvak iz švicarskega St. Moritza 2023 in ameriškega Lake Placida 2025, je tudi na posamični tekmi v skeletonu slavil pred obema nemškima tekmecema s tekme v mešanih parih. Tudi na posamični tekmi je Jungk osvojil srebrno, Grotheer pa bronasto kolajno.

Skeleton, mešani pari:
ZLATO: Tabitha Stoecker in Matt Weston (Velika Britanija)
SREBRO: Susanne Kreher in Axel Jungk (Nemčija)
BRON: Jacqueline Pfeifer in Christopher Grotheer (Nemčija)
Tabitha Stoecker Matt Weston Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre skeleton
