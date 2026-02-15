Matt Weston v paru s Tabitho Stoecker do druge zlate kolajne

Britanca Tabitha Stoecker in Matt Weston sta zmagovalca premierne olimpijske preizkušnje v mešanih parih v skeletonu. Za navezo iz Velike Britanije sta se uvrstili obe nemški posadki, srebro sta osvojila Susanne Kreher in Axel Jungk, bron pa Jacqueline Pfeifer in Christopher Grotheer.

Tabitha Stoecker in Matt Weston sta na ledeni stezi v Cortini d'Ampezzo veljala za prva favorita, to vlogo pa sta tudi potrdila. V konkurenci 15 posadk sta postavila skupni čas 1:59,36 minute in za 0,17 sekunde prehitela drugouvrščeni nemški par Kreher-Jungk, od tretjeuvrščene naveze Pfeifer-Grotheer pa sta bila hitrejša za 0,18 sekunde.

Petindvajsetletna Stoecker je postavila četrti čas v ženski konkurenci (1:00,77), njeno lepo izhodišče pa je z najhitrejšo vožnjo na današnji preizkušnji (58,59) nadgradil tri leta starejši Weston ter osvojil svoje drugo odličje zlatega leska na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.

Weston, sicer dvakratni svetovni prvak iz švicarskega St. Moritza 2023 in ameriškega Lake Placida 2025, je tudi na posamični tekmi v skeletonu slavil pred obema nemškima tekmecema s tekme v mešanih parih. Tudi na posamični tekmi je Jungk osvojil srebrno, Grotheer pa bronasto kolajno.

Skeleton, mešani pari:

ZLATO: Tabitha Stoecker in Matt Weston (Velika Britanija)

SREBRO: Susanne Kreher in Axel Jungk (Nemčija)

BRON: Jacqueline Pfeifer in Christopher Grotheer (Nemčija)