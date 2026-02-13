Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
22.09

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Matt Weston Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre skeleton

Petek, 13. 2. 2026, 22.09

1 ura, 35 minut

ZOI 2026, skeleton (m)

Matt Weston novi olimpijski prvak v skeletonu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Matt Weston | Matt Weston je osvojil zlato odličje. | Foto Reuters

Matt Weston je osvojil zlato odličje.

Foto: Reuters

Američan Matt Weston je postal novi olimpijski prvak v skeletonu. Po današnjih zadnjih dveh vožnjah je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji slavil s časom 3:43,33. Sledila sta mu nemška skeletonista Axel Jungk in Christopher Grotheer.

Osemindvajsetletnemu Westonu, ki je med drugim dvakratni svetovni prvak, je drugouvrščeni Jungk sledil s časom 3:44,21, Grotheer pa si je bronasto medaljo prislužil s časom 3:44,40.

Veliko pozornosti je te dni požela diskvalifikacija ukrajinskega skeletonista Vladislava Geraskeviča zaradi nošenja čelade s fotografijami umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja okoli štiri leta. Zaradi diskvalifikacije je na Mednarodno športno razsodišče v Lozani Ukrajinec vložil pritožbo, a so jo zavrnili, zato na nocojšnji tretji in četrti vožnji ni smel sodelovati.

"Verjamem, da smo imeli v teh dneh tako veliko pozornost javnosti predvsem zaradi dejstva, da ljudje razumejo, da smo na pravi strani in nismo kršili nobenih pravil," je svojo izjavo za novinarje sklenil Geraskevič. Olimpijsko gibanje bi moralo pomagati pri zaustavljanju vojn, ne pa iti na roko agresorju, pa se je odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Preberite še:

Vladislav Geraskevič
Sportal Cas zavrnil pritožbo ukrajinskega skeletonista
Vladislav Geraskevič
Sportal Ukrajinski športnik čaka razsodbo: mu bodo vrnili olimpijski nastop?
Mykhailo Heraskevych
Sportal Zaradi čelade s portreti ubitih športnikov ostal brez olimpijskega nastopa, oglasil se je Zelenski
Matt Weston Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre skeleton
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.