Matt Weston novi olimpijski prvak v skeletonu

Američan Matt Weston je postal novi olimpijski prvak v skeletonu. Po današnjih zadnjih dveh vožnjah je na zimskih olimpijskih igrah v Italiji slavil s časom 3:43,33. Sledila sta mu nemška skeletonista Axel Jungk in Christopher Grotheer.

Osemindvajsetletnemu Westonu, ki je med drugim dvakratni svetovni prvak, je drugouvrščeni Jungk sledil s časom 3:44,21, Grotheer pa si je bronasto medaljo prislužil s časom 3:44,40.

Veliko pozornosti je te dni požela diskvalifikacija ukrajinskega skeletonista Vladislava Geraskeviča zaradi nošenja čelade s fotografijami umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja okoli štiri leta. Zaradi diskvalifikacije je na Mednarodno športno razsodišče v Lozani Ukrajinec vložil pritožbo, a so jo zavrnili, zato na nocojšnji tretji in četrti vožnji ni smel sodelovati.

"Verjamem, da smo imeli v teh dneh tako veliko pozornost javnosti predvsem zaradi dejstva, da ljudje razumejo, da smo na pravi strani in nismo kršili nobenih pravil," je svojo izjavo za novinarje sklenil Geraskevič. Olimpijsko gibanje bi moralo pomagati pri zaustavljanju vojn, ne pa iti na roko agresorju, pa se je odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

