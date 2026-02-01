Na treh tekmah celinskega pokala v nemškem Schonachu sta Maša Likozar Brankovič in Tia Malovrh vpisali dve zmagi, tri druga in eno tretje mesto. Dvakrat je zmagala Likozar Brankovič, ki je bila še enkrat druga, Malovrh pa je po dveh drugih mestih vikend sklenila s tretjim mestom in še naprej prvim v skupnem seštevku, le 10 točk zaostaja dvakratna zmagovalka Schonacha.

Tridnevni program v Schonachu se je začel s tekmo strnjenega formata. Kombinatorke so tekle na 4,8 km progi, ciljni šprint pa je pripadel Maši Likozar Brankovič pred Tio Malovrh, tretja Nemka, Marie Naehring je zaostala več kot 25 sekund. Moška preizkušnja na 8 km razdalji je pripadla Norvežanu Joergenu Bergetu Storsveenu, najboljši Slovenec je bil na 28. mestu Urban Zajec, Matic Garbajs je točke ujel na 32. mestu, sporočajo s Smučarske zveze Slovenije.

Sobota je v Schonachu prinesla nov format tekmovanja, ekspresno tekmo. V finalni deseterici sta v ženski konkurenci tekla obe Slovenki, znova pa je bila najboljša Maša Likozar Brankovič, dobre pol minute je zaostala Tia Malovrh, tretja je bila tokrat Francozinja Marion Droz Vincent, ki je zaostala že skoraj minuto. Tekmo kombinatorcev je dobil Norvežan Kasper Moen Flatla. Lovro Percl Seručnik je zasedel 20. mesto, Aljaž Janhar je bil 28., Garbajs mesto za njim.

Nedelja je prinesla klasične preizkušnje. Žensko na 4,8 km je po odličnem skoku dobila Ukrajinka Karina Kozlova, ki je ohranila 14 sekund prednosti pred Likozar Brankovič, Malovrh pa je na tretjem mestu zaostala slabih 50 sekund. Norvežan Jens Dahlseide Kvamme je dobil moško nedeljsko tekmo na 9,6 km razdalji, Garbajs je končal na 19. mestu, Zajec je bil 24., Percl Seručnik je točke vpisal na 36. mestu.

Celinski pokal se bo sredi februarja nadaljeval v norveškem Lillehammerju.