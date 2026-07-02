Markus Eisenbichler po koncu kariere presenetil s selitvijo k Avstrijcem

Nekdanji nemški skakalni reprezentant in svetovni prvak Markus Eisenbichler po koncu kariere ostaja v vrhunskem športu, vendar v precej drugačni vlogi, kot bi pričakovali. Od prihodnje sezone bo del avstrijske reprezentance v nordijski kombinaciji, kjer bo skrbel za razvoj opreme in servis smuči.

Markus Eisenbichler je športno pot končal marca 2025, zadnjič pa je na mednarodni ravni nastopil prav v naši Planici na Letalnici bratov Gorišek, in sicer na ekipni tekmi svetovnega pokala v poletih. Po slovesu od tekmovalnega športa je nekaj mesecev deloval kot televizijski strokovni komentator pri Eurosportu, zdaj pa ga čaka nov izziv.

Čeprav je Eisenbichler večino kariere preživel kot član nemške reprezentance, bo po novem svoje bogate izkušnje delil z enim največjih tekmecev Nemčije. Prav zato njegova selitev v strokovni štab Avstrijcev predstavlja veliko presenečenje pred novo sezono.

Od sezone 2026/27 bo sodeloval z avstrijsko reprezentanco v nordijski kombinaciji. Njegova naloga bo povezana predvsem s servisom smuči, pripravo opreme in nadaljnjim razvojem materiala v skakalnem delu nordijske kombinacije.

Oprema je bila njegova največja strast že med kariero

Eisenbichler je bil v zadnjem desetletju eden najbolj prepoznavnih obrazov nemških smučarskih skokov. Osvojil je naslov svetovnega prvaka, slovel pa je tudi po izjemnem občutku za opremo in tehnične podrobnosti, zaradi česar Avstrijci verjamejo, da lahko pomembno prispeva k razvoju materiala.

Markus Eisenbichler se je poslovil leta 2025 v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Foto: Grega Valančič

"Moje naloge v servisnem oddelku bodo zelo raznolike – od servisiranja smuči do nadaljnjega razvoja materiala. Material in njegove nastavitve igrajo ključno vlogo pri uspehu. Že med tekmovalno kariero sta bila faza leta in oprema moji veliki strasti. Zelo sem vesel, da bom lahko še naprej deloval na tem področju in športnikom nudil najboljšo možno podporo," je sporočil Eisenbichler.

Pri avstrijski reprezentanci bo sodeloval z ekipo, ki jo vodi Balthasar Schneider, odgovoren za tekmovalni servis in razvoj opreme. Ta je prihod nekdanjega nemškega skakalca sprejel z navdušenjem.

"Z Markusom se poznava še iz časov, ko sva bila oba aktivna smučarska skakalca. Vedno je bil nekdo, ki je materialu namenjal veliko pozornosti in se z njim že takrat zelo veliko ukvarjal. Oprema je v skakalnem delu izjemno velik in pomemben dejavnik uspeha. Zato sem zelo vesel, da nam ga je uspelo vključiti na tem področju," je dejal Schneider.

Sodeloval bo z Lamparterjem, Hirner in drugimi

Eisenbichler bo svoje znanje prenašal tudi na najboljše avstrijske nordijske kombinatorce in kombinatorke. Med tistimi, s katerimi bo sodeloval, sta tudi Johannes Lamparter, zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v sezoni 2025/26, in Lisa Hirner.

Svoje poslanstvo bo nadaljeval v nordijski kombinaciji, kjer bo ogromno skakalnega pridiha. Foto: Grega Valančič

Avstrijci so tako v svoje ozadje pripeljali človeka, ki dobro pozna skakalni del, opremo in pritisk največjih tekmovanj. V skokih je bil Eisenbichler svetovni prvak na veliki skakalnici leta 2019, v karieri pa je bil del nemške generacije, ki je več let krojila vrh svetovnega pokala.

Tudi glavni trener avstrijske reprezentance v nordijski kombinaciji Christoph Bieler je prepričan, da so dobili pomembno okrepitev: "Nihče ga ne more prekositi. Je prava pridobitev za našo ekipo in bo lahko pomembno prispeval, posebej na skakalnici."