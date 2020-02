V živo: Slovenkam kaže odlično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ljubnem so po polovici tekme v vodstvu Slovenke.

Odlično je v finalu znova skočila Križnarjeva, pristala pri 94 metrih in še okrepila slovensko vodstvo, druga Avstrija je zaostajala za 21 točk.

Slovenke po prvi seriji v vodstvu

Slovenke so lani v Ljubnem ekipno zasedle drugo mesto in tudi letos si je glavni trener Zoran Zupančič z ekipo kot glavni cilj zastavil stopničke. Po polovici tekme njegovim varovankam kaže odlično.

V prvi skupini je za Slovenijo skakala Nika Križnar in svojo nalogo opravila odlično, pristala je pri 92 metrih, kar je bilo dovolj, da so naša dekleta po prvi skupini vodila. Odličen skok je v drugi skupini uspel tudi Špeli Rogelj (89), tako da so Slovenke tudi po drugi skupini vodile. Katra Komar je zmogla 83,5 metra, tako da je s kolegicami po treh skupinah zdrsnila na drugo mesto, a zaostanke za vodilnimi Avstrijkami je bil zgolj 0,4 točke.

Kot zadnja Slovenka v prvi seriji je nastopila Ema Klinec, pristala pri 88,5 metrih in poskrbela, da Slovenija po polovici tekme vodi. Pred drugimi Avstrijkami imajo deset točk prednosti.

V nedeljo tik pred tekmo še kvalifikacije

Kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo, prva serija bo ob 11.30, bodo neposredno pred tekmo, predvidoma ob 10. uri. Poleg najboljših dveh Slovenk v svetovnem pokalu Eme Klinec in Nike Križnar, ki sta obe v "top 10", bodo za Slovenijo v nedeljskih kvalifikacijah skakale še Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič, Katja Markuta in Pia Mazi.

