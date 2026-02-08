Kakšna drama! Tim Mastnak po fotofinišu ostal brez olimpijskega brona!

Potem ko je že dišalo po novi slovenski olimpijski medalji, je fotofiniš pokazal, da je obračun v malem finalu paralelnega veleslaloma v Livignu pripadel Bolgaru Tervelu Zamfirovu, Tim Mastnak pa je olimpijsko tekmo končal na nehvaležnem 4. mestu. V moški konkurenci je naslov olimpijskega prvaka ubranil Avstrijec Benjamin Carl, v ženski konkurenci pa je Čehinjo Ester Ledecko, ki je presenetljivo izpadla že v četrtfinalu, na olimpijskem prestolu nasledila rojakinja Zuzana Maderova.

Alpsko deskanje, paralelni velesalom



Veliki finale:

V velikem finalu sta se pomerila aktualni olimpijski prvak Benjamin Carl in Korejec Sangkyum Kim. Izkušeni Avstrijec je znova dokazal, da je mojster velikih tekmovanj in na koncu z 19 stotinkami prednosti ubranil naslov olimpijskega prvaka.



Mali finale:

Po udarnem začetku 20-letnega Bolgara Tervela Zamfirova in vodstvu na obeh vmesnih časih, je 35-letni slovenski deskar Tim Mastnak udarno finiširal in skoraj osvojil olimpijsko medaljo bronastega leska. Na koncu je odločal fotofiniš, ki je zmago v malem finalu pripisal Bolgaru.



Polfinale:

V polfinalu smo spremljali ponovitev finala iz Pekingu leta 2022 in tudi tokrat je bil boljši Avstrijec Benjamin Carl. Tim Mastnak, ki je zaostal za 24 stotink sekunde, se zdaj podaja v mali finale, kjer se bo v boju za bron pomeril z Bolgarom Tervelom Zamfirovom.



Četrtfinale:

Tim Mastnak je v četrtfinalu izločil Italijana Mirka Felicettija in je že v polfinalu, kjer se bo pomeril z aktualnim olimpijskim prvakom Benjaminom Carlom. Mastnak se je z izkušenim Avstrijcem pred štirimi leti v Pekingu meril v olimpijskem finalu.



Osmina finala, slovenski nastopi:

Rezultatski izkupiček po kvalifikacijah

V izločilnih bojih, ki se bodo v Livignu začeli ob 13. uri, bomo spremljali tri slovenske deskarje. Žan Košir se je v nadaljevanje tekmovanja uvrstil z 9. skupnim časom obeh kvalifikacijskih voženj, Tim Mastnak, ki je prav na današnji dan pred štirimi leti v Pekingu osvojil srebrno olimpijsko medaljo, je osvojil 15., Rok Marguč pa 16. mesto.

Osmina finala:

Košir se bo v osmini finala pomeril z južnokorejskim predstavnikom Kimom Sangkyumom, ki je bil vsega 15 stotink hitrejši. Precej težji nalogi čakata Mastnaka in Marguča. Mastnak se bo za preboj v četrtfinale udaril z drugouvrščenim Italijanom Aaronom Marchom, Marguča, ki je za las ujel najboljšo šestnajsterico, pa v osmini finala čaka daleč najboljši iz kvalifikacij, Italijan Roland Fischnaller.

Tim Mastnak Foto: Reuters

Kotnik: Zmorem precej več

Edina slovenska predstavnica na tekmi, Gloria Kotnik, dobitnica bronaste olimpijske medalje iz Pekinga, je tekmo končala na 17. mestu in obstala tik pred vrati izločilnih bojev. Imela je sicer enak čas kot avstrijska veteranka Claudia Riegler, ki pa je imela zaradi boljše uvrstitve v eni od kvalifikacijskih voženj pri napredovanju prednost pred Slovenko.

"Ni mi šlo tako, kot sem si zamislila. Težko pa si kaj očitam, dala sem vse od sebe, ni pa to tisto, kar sem si želela prikazati, zmorem precej več. Ni konec sveta, a ne vem, kdaj sem bila razočarana, kot sem danes. V te igre je bilo vloženo ogromno truda, energije, storila sem vse, da bi bil rezultat dober. Mogoče odgovarjam z vročo glavo, a kdor koli me danes skuša potolažiti, mu ne uspeva. Vem, da sem lahko ponosna na to, kar se že dosegla, a tudi to me ne tolaži, danes sem si želela več," je z jokom svojo veliko razočaranje izrazila Velenjčanka.

Gloria Kotnik je olimpijsko preizkušnjo končala na 17. mestu. Foto: Reuters "Nisem razočarana zaradi načina, kako sem izpadla. Razočarana bi bila, tudi če bi bila 20. z velikim zaostankom za 16. mestom. Enostavno nisem pokazala, kar znam, to pa boli," je še dejala Kotnik, ki še ne ve, kaj se bo v prihodnosti dogajalo z njeno kariero: "Ne želim napovedovati stvari, ki še niso dokončne. Moram prespati zadeve in razmisliti v prihodnosti."



Zmagovalca kvalifikacij sta Italijan Roland Fischnaller in Čehinja Ester Ledecka.

