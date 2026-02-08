Nedelja, 8. 2. 2026, 8.53
9 minut
ZOI 2026, Livigno, deskanje, paralelni veleslalom
V živo: Gloria, Tim, Rok in Žan v ogenj kvalifikacij
V Livignu v Italiji pravkar potekajo kvalifikacije deskarjev alpskega sloga, ki se merijo v paralelnem veleslalomu. Slovenske barve zastopa standardna četverica Gloria Kotnik in Tim Mastnak, ki sta prav na današnji dan leta 2022 v Pekingu osvojili bronasto oz. srebrno olimpijsko medaljo, Žan Košir, ki ima v svoji zbirki že tri olimpijska odličja, in Rok Marguč. Kvalifikacije so se začele ob 9. uri, izločilni boji najboljših 16 pa bodo na sporedu ob 13. uri.
V kvalifikacijah bo nastopilo 32 tekmovalcev in tekmovalk. Vsak od njih bo opravil dve vožnji, eno na modri in eno na rdeči progi. Časa obeh voženj se bosta seštela, v izločilne boje pa se bo uvrstilo 16 najhitrejših z najboljšim skupnim časom.
Kvalifikacije so se začele ob 9. uri, izločilni boji pa bodo na sporedu ob 13. uri.
Gloria Kotnik - 10. čas na modri kvalifikacijski progi
Tim Mastnak - 7. čas modre proge
Žan Košir - 4. čas na rdeči progi
Rok Marguč - 7. čas na rdeči progi
