V živo: Gloria, Tim, Rok in Žan v ogenj kvalifikacij

V Livignu v Italiji pravkar potekajo kvalifikacije deskarjev alpskega sloga, ki se merijo v paralelnem veleslalomu. Slovenske barve zastopa standardna četverica Gloria Kotnik in Tim Mastnak, ki sta prav na današnji dan leta 2022 v Pekingu osvojili bronasto oz. srebrno olimpijsko medaljo, Žan Košir, ki ima v svoji zbirki že tri olimpijska odličja, in Rok Marguč. Kvalifikacije so se začele ob 9. uri, izločilni boji najboljših 16 pa bodo na sporedu ob 13. uri.

V kvalifikacijah bo nastopilo 32 tekmovalcev in tekmovalk. Vsak od njih bo opravil dve vožnji, eno na modri in eno na rdeči progi. Časa obeh voženj se bosta seštela, v izločilne boje pa se bo uvrstilo 16 najhitrejših z najboljšim skupnim časom.

V živo: kvalifikacije deskarjev v paralelnem veleslalomu:



Gloria Kotnik - 10. čas na modri kvalifikacijski progi

Tim Mastnak - 7. čas modre proge

Žan Košir - 4. čas na rdeči progi

Rok Marguč - 7. čas na rdeči progi

