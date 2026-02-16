Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki se je prejšnjo nedeljo hudo poškodovala na olimpijskem smuku, je zapustila bolnišnico v Trevisu. Po štirih operacijah leve noge se vrača v ZDA, kjer jo čakajo dodatne operacije.

Pred odhodom je 41-letna Lindsey Vonn otroškemu oddelku bolnišnice podarila plišaste igračke, ki jih je v zadnjih dneh prejela za darilo. Po navedbah italijanske tiskovne agencije je bolnišnico Ca' Foncello v Trevisu zapustila v nedeljo dopoldne. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali na letališče Marco Polo v Benetkah, od koder je poletela proti domu.

Vonn je tudi sama na Instagramu objavila videoposnetek s prizori iz bolnišnice in utrinki iz svojega zasebnega življenja. Na njem med drugim prikazuje, kako si v postelji umiva lase in kako je. "Počasi se vračam v življenje, nazaj k osnovam in preprostim stvarem, ki so v življenju najpomembnejše. Nasmeh. Smeh. Ljubezen," je zapisala ter se zahvalila družini, prijateljem, ekipi in zdravstvenemu osebju.

Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je osmega februarja v smuku v Cortini d'Ampezzo nastopila kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu. Pri padcu je utrpela kompleksno poškodbo goleni in je v Italiji prestala štiri operacije, še dodatne pa jo čakajo v ZDA.