B. B.

Petek,
20. 2. 2026,
17.59

Lindsey Vonn je objavila pretresljivo fotografijo #video

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn je grdo padla na olimpijskem smuku in se hudo poškodovala. | Foto Reuters

Lindsey Vonn je grdo padla na olimpijskem smuku in se hudo poškodovala.

Foto: Reuters

Lindsey Vonn je očitno v hudih bolečinah, kot je tudi sama zapisala na družbenih omrežjih. Američanka je po hudem padcu na olimpijskem smuku prestala že peto operacijo, prvo v ZDA. Trajala je kar šest ur.

Spomnimo, olimpijska zgodba Lindsey Vonn se je končala na najslabši možen način, potem ko je po le nekaj sekundah na progi grdo padla in njenih olimpijskih sanj je bilo konec. Američanka je imela že pred štartom natrgane križne vezi po grdem padcu na smuku pa je še utrpela še zlom spodnjega dela leve noge. 

Za Lindsey Vonn so težki dnevi

Lindsey Vonn je morala do zdaj že petkrat na operacijsko mizo. 41-letnica pa se je že oglasila na družbenih omrežjih in med drugim sporočila, da je operacija uspela. Objavila je tudi fotografijo poškodovane noge in že kdorkoli lahko vidi, da gre za precej težko poškodbo.

"Nekaj novosti … Moja zadnja operacija je uspela. Trajala je nekaj več kot šest ur. Okrevam, čeprav je kar boleče. Napredujem počasi, a upam, da bom kmalu lahko šla iz bolnišnice. Hvala vam za vso podporo," je zapisala ena najboljših smučark vseh časov.

Lindsey Vonn so odpeljali s helikopterjem. | Foto: Reuters Lindsey Vonn so odpeljali s helikopterjem. Foto: Reuters

Kaj se je zgodilo z Lindsey Vonn?

Vse se je zgodilo zelo hitro. Lindsey Vonn je v četrtih vratih z desno roko zajela količek, kar jo je posledično zavrtelo in sledil je silovit padec. Trikratna dobitnica olimpijskih medalj je obležala na snegu, slišati pa je bilo njene krike bolečine. Na progi je bila nekaj več kot deset minut, nato so jo oskrbeli in s helikopterjem odpeljali na nadaljnje preiskave.

