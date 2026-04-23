Lindsey Vonn se ne ustavlja. Čez mesec in pol se bo lahko vrnila v precej bolj normalno življenje, pravi. Poleti odhaja na počitnice, ko bo odklopila misli na poškodbe noge in rehabilitacijo. Ne bo pa ležala na plaži. "Potapljala se bom. Prijatelj bi me rad naučil kajtanja."

Lindsey Vonn si je kolenske vezi poškodovala tik pred olimpijskimi igrami, nato pa si je na igrah ob padcu še zlomila nogo. Foto: Reuters Nov teden, nov intervju in nove optimistične besede ameriške smučarke Lindsey Vonn, ki okreva po dveh grdih poškodbah. Te so ji vzele letošnje olimpijske sanje – nikakor pa ne volje! "Za mano sta dva težka meseca, a imam občutek, da sem v zadnjem času naredila nekaj lepih korakov in se počasi vračam v normalno življenje," je 41-letna Vonn povedala za revijo People. Trenutno obiskuje fizioterapije, dela tudi že za moč. Šesta in upa, da zadnja operacija, jo čaka jeseni.

"Sem človek, ki načrtuje za uspeh in tako načrtujem tudi za okrevanje. Načrtujem tudi, kaj bom delala letos poleti. Grem na počitnice. Moram iti na počitnice! Letalsko vozovnico sem že kupila. Potrebujem dobro poletje, ko se bom odklopila od vsega. Po naslednjih šestih mesecih bom lahko živela precej bolj normalno, šla v svet in marsikaj že počela." Počitnice zanjo namreč niso ležanje na plaži. "Potapljala se bom. Prijatelj bi me rad naučil kajtanja," je dejala v smehu. "Sem adrenalinska odvisnica. Smučanje ni edina stvar, ki jo rada počnem."

Ali se bo še enkrat vrnila na smučarska tekmovanja, še ne ve oziroma tega ne napoveduje. Zagotovo pa bo še smučala. Ko so jo vprašali, ali bo na smučeh še drvela 135 kilometrov na uro, je odgovorila: "Zagotovo bom. Mogoče na tekmovanju mogoče samo rekreativno." Hitrost jo je pač zasvojila. "Mogoče bom našla hiter avto in šla nekega dne na dirkališče." Samo ene stvari pa ne bo počela: skočila s padalom iz letala. "Na bungee jumping sem že šla, skok s padalom bom pa ohranila za izredne razmere."