Povratnica po poškodbi skozi nočni preizkus na tekmo kot najboljša od Slovenk

Norveški Lillehammer bo ob 17.30 gostil uvodno tekmo osme sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za dekleta. Nastopilo bo vseh šest Slovenk, ki so v precej nočnih urah, kvalifikacije so se v četrtek končale malo pred 23. uro, uspešno opravile kvalifikacijske skoke. Na osmem mestu je bila najboljša povratnica po poškodbi Maja Vtič, sicer pa je kvalifikacije zanesljivo dobila Japonka Sara Takanaši.

V kvalifikacijah Lillehammerja, ki so se zaradi težav organizatorjev končale šele ob 22.51, je bila od Slovenk najboljša najizkušenejša Maja Vtič. Povratnica po poškodbi je s 84,5 metra zbrala 113,3 točke in je zasedla osmo mesto. Špela Rogelj je končala na 22. mestu, sledile so Urša Bogataj na 24., Ema Klinec na 26., Nika Križnar na 32. ter Jerneja Brecl, ki je s 40. mestom kot zadnja ujela večerni nastop.

Sara Takanaši je zanesljivo dobila kvalifikacije. Foto: Sportida

Suvereno je s konkurentkami opravila Japonka Sara Takanaši. Pristala je pri 96 metrih in imela pred najbližjo zasledovalko Sofijo Tihnovo več kot 15 točk prednosti, tretja je bila Avstrijka Eva Pinkelnig. Tik za njo pa je končala rojakinja Daniela Iraschko Stolz, ki si je pred dnevi po padcu na Norveškem poškodovala nos, a ne gre za resnejšo poškodbo.

Na treningu Klinčeva in Križnarjeva med najboljšimi Pred pozno izpeljano kvalifikacijsko serijo sta bili na sporedu še seriji uradnega treninga. Odlična je bila Klinčeva, ki je v prvi seriji z 91.5 metri imela najboljšo oceno, v drugi pa z 89 metri sedmo, tudi Križnarjeva je bila s 84.5 metri in 86 metri med najboljšimi obakrat, saj je imela 5. in 4. oceno serije. Bogatajeva je v drugi seriji s 86.5 metri imela 6. oceno, drugo serijo je sicer dobila presenetljivo domačinka Thea Sofie Kleven, ki je skočila 94 metrov.

Tris tekem

Skakalke prva tekma čaka ob 17.30, v soboto in nedeljo pa v Lillehammerju sledita še dve posamični tekmi. Urnik sezone ženskih skokov je letos namreč precej bolj zgoščen. Na njem je kar 27 tekem, lani so jih imele le 15.

Svetovni pokal, Lillehammer Petek, 30. november

16.30 poizkusna serija HS98

17.30 tekma HS98 Sobota, 1. december

16.15 kvalifikacije HS98

17.15 tekma HS98 19.45 uradni trening HS140

sledijo kvalifikacije HS140 Nedelja, 2. december

12.00 poizkusna serija HS140

12.45 tekma HS140

