Slovenski trojček izpadel v četrtfinalu, najboljša Čebaškova

Slovenske smučarske tekačice Alenka Čebašek, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so v sprintu v prosti tehniki na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Lillehammerju izpadle v četrtfinalu. Do točk so se tako dokopale tri slovenske predstavnice. Vsi slovenski tekmovalci so izpadli v kvalifikacijah.