Smučarke v Lienzu še za slalomske točke, v boj štiri Slovenke

V Lienzu v Avstriji bo danes še slalomska tekma svetovnega pokala alpskih smučark, na startu pa so štiri Slovenke. Ana Bucik ima startno številko 9, Andreja Slokar 14, Meta Hrovat 41 in Neja Dvornik 46. Prva vožnja se bo začela ob 10. uri, druga ob 13.

Tekmo bo odprla Švicarka Michelle Gisin, vodilna slalomistka sezone, zmagovalka uvodnih dveh slalomov v Leviju in druga s tretjega v Killingtonu – tega je dobila Američanka Mikaela Shiffrin, ki tekme v Lienzu izpušča, saj se je okužila s koronavirusom -, Slovakinja Petra Vlhova, pa se bo na progo Scholssberg podala s startno številko štiri.

Najboljši slovenski slalomisti v tej sezoni sta za zdaj Slokarjeva (osma v seštevku te discipline) in Bucikova (deseta). Prva je bila v Leviju četrta in 15., v Killingtonu pa deseta, druga je na prvih treh slalomih sezone zabeležila 11., sedmo in 12. mesto.

V slalomskem seštevku svetovnega pokala vodil Vlhova (280 točk), 20 točk za njo je Shiffrinova, tretja pa je Nemka Lena Dürr s 165 točkami.

