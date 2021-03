Slavljenec na dobri poti k dvema kristalnima globusoma

Po prvi vožnji zadnjega veleslaloma sezone v Lenzerheideju je v zanesljivem vodstvu današnji slavljenec Alexis Pinturault. Francoz, ki slavi 30. rojstni dan, je na dobri poti do dveh kristalov: malega veleslalomskega in velikega kristalnega globusa. Edini Slovenec Žan Kranjec je sedmi. Finale bo od 12. uri.

Organizatorji, ki se že ves teden spopadajo z neugodnimi vremenskimi razmerami (v zadnjem tednu je zapadlo okoli meter snega), zaradi katerih so odpovedali tako smukaški kot superveleslalomski preizkušnji, so imeli tudi pred tokratnim veleslalomom kar nekaj težav. Proge jim do napovedanega štarta ni uspelo pripraviti, tako da so ga zamaknili za 15 minut, progo pa tik pred štartom posipali s soljo.

Švicar Marco Odermatt je v zadnji veleslalom vstopil kot vodilni v seštevku discipline, pred Francozom Alexisom Pinturaultom je imel 25 točk prednosti. Tudi Hrvat Filip Zubčić, ki za Odermattom zaostaja 99 točk, ima še teoretične možnosti, da postane veleslalomski kralj sezone.

A po prvi vožnji najbolje kaže slavljencu Pinturaultu, ki je danes dopolnil 30 let. Francoz je odlično opravil s prvo progo. Pred najbližjim zasledovalcem Stefanom Brennsteinerjem ima +0.81 prednosti, pred tretjim Zubčićem več kot sekundo, pred šele desetim Odermattom pa kar +1.66.

Žan Kranjec za vodilnim zaostaja slabo sekundo in pol. Foto: Guliverimage Pinturault je tako v dobrem položaju, da si zagotovi kar dva kristala, ob veleslalomskem še veliki kristalni globus. V skupnem seštevku svetovnega pokala je imel pred današnjim veleslalomom 31 točk naskoka pred nerazpoloženim Odermattom. Če bi bil na koncu vrstni red enak, kot je po prvi vožnji, bi Francoz še pred nedeljskim slalomom postal zmagovalec skupnega seštevka sezone.

Žan Kranjec, ki je nastopil kot drugi, na sedmem mestu zaostaja slabo sekundo in pol.

Druga vožnja bo na sporedu ob 12.00.

