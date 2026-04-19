Legendarna smučarka o epski tekmi: Rekla sem si, trapa!

Janica Kostelić je nesporna športna ikona, ena najboljših alpskih smučark vseh časov, ob nedavnem obisku Bosne in Hercegovine, pa je legendarna hrvaška šampionka spregovorila tudi o zgodovinski tekmi na Sljemenu, pa malce kritično ošvrknila tudi brata Ivico ter status športnikov v današnji družbi.

Janica Kostelić tudi po letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini ostaja edina, ki je na tekmovanjih pod petimi krogi osvojila štiri zlate kolajne. S skupno šestimi olimpijskimi odličji ostaja na vrhu zgodovinske lestvice najboljših smučark v zgodovini in njena imenitna kariera bi bila skoraj zagotovo lahko še za kakšen odtenek svetlejša, če se za konec športne poti ne bi odločila že zelo zgodaj, pri vsega 25 letih.

"Tolikokrat sem trpela, da nočem spet čez to," je o razlogih za konec tekmovalne kariere povedala na javni konferenci 19. aprila pred 19 leti. In res, poleg številnih uspehov, so njeno tekmovalno pot zaznamovale tudi številne poškodbe in težave z zdravjem. Janica in njen brat Ivica sta slovela kot izjemna garača, za kar je v največji meri zaslužen njun oče Ante. Slovel je kot strog in neizprosen trener.

Alpske smučarke z največ zmagami v zgodovini OI: Smučarka Država Kariera Zlato Srebro Bron Skupaj Janica Kostelić Hrvaška 1998–2006 4 2 0 6 Anja Pärson Švedska 2002–2010 1 1 4 6 Vreni Schneider Švica 1988–1994 3 1 1 5 Katja Seizinger Nemčija 1992–1998 3 0 2 5 Federica Brignone Italija 2010–2026 2 1 2 5 Wendy Holdener Švica 2014–2026 1 2 2 5 Deborah Compagnoni Italija 1992–1998 3 1 0 4 Maria Höfl-Riesch Nemčija 2010–2014 3 1 0 4 Mikaela Shiffrin ZDA 2014–2026 3 1 0 4 Tina Maze Slovenija 2002–2014 2 2 0 4 Hanni Wenzel Lihtenštajn 1976–1980 2 1 1 4 Julia Mancuso ZDA 2002–2014 1 2 1 4 Marlies Schild Avstrija 2002–2014 0 3 1 4

Z bratom sta si zelo različna

Medtem ko je Janica s kariero končala zgodaj, je njen dobri dve leti starejši brat – tudi njega so skozi kariero pestile poškodbe – med svetovno smučarsko elito vztrajal še dobro desetletje dlje. Brat in sestra sta si bila po karakterju očitno veliko bolj različna, kot bi pomislili, je ta konec tedna na obisku konference Balance v Sarajevu pojasnila legendarna smučarka.

"Moj cilj je bil osvojiti olimpijsko medaljo in nato nehati smučati na vrhuncu. Človek se najbolje počuti, ko nekaj pusti v pozitivnem kontekstu. Iste vožnje se ne da ponoviti," je dejala o zgodnjem slovesu od tekmovalnega smučanja, o razlikah z bratom pa: "Pri treningu se energija ne porablja tako kot na tekmi. Trening je sredstvo, ne cilj. Ivica pa je imel pristop, pri katerem je menil, da je tudi na treningu cilj zmaga." Brat je treninge in celo rekreativno košarko jemal preveč resno za njen okus.

Nepozabno smučanje na Sljemenu

Tako Ivica kot Janica sta v svetovnem pokalu debitirala leta 1998, ona je tako v pičlih osmih sezonah zbrala 30 zmag v svetovnem pokalu, osvojila štiri naslove olimpijske prvakinje in pet naslovov svetovne. Poskrbela je za številne imenitne trenutke, ki jih njeni navijači in ljubitelji smučanja na Hrvaškem ne bodo pozabili nikoli, v Sarajevu pa se je spomnila tudi epske tekme na domačem Sljemenu nad Zagrebom.

Tam je na slalomu za svetovni pokal 5. januarja 2006 prav na svoj 24. rojstni dan poskrbela za vožnjo, o kateri na Hrvaškem govorijo še danes. Po tem, ko je v prvi vožnji nekoliko razočarala več tisočglavo in nadvse bučno množico svojih navijačev, in zabeležila šele sedmi čas, je bila odločena v finalu napasti na vso moč. Srdito se je pognala na progo, toda še pred prvimi vratci ostala brez desne palice in rokavice. Kazalo je že, da je v izgubljenem položaju.

"Da, tedaj sem si rekla - trapa. Kot da bi hodila po ulici in izgubila čevelj," se je te dni v Sarajevu v smehu spominjala čustev, ki so jo prešinila v ključnem trenutku spektakularne tekme izpred dveh desetletij. "Bila je čista površnost. Rada imam udobje, rada imam, da me nič ne tišči, zato sem imela tudi rokavico nataknjeno preohlapno. Bila sem neizmerno jezna nase, da sem si dovolila kaj takšnega," je še dodala.

"Bolečina je bila grozna"

A trenutek, ob katerem so njeni navijači obnemeli, je nato spremenila v fenomenalen prikaz šampionske odločnosti, nepopustljivosti in požrtvovanja, ko je z golo roko udarjala po slalomskih količkih, ko pa je bila bolečina prehuda, pa je za odrivanje uporabila podlaket. V cilj je prišla s poškodovano roko, a dovolj hitro, da se je prebila na stopničke in osvojila tretje mesto. "V redu sem. Mislim, da sem si samo poškodovala roko, ampak vse bo v redu," je čvrsta Zagrebčanka takrat razlagala domačim novinarjem. "Zgodila se mi je res neumna stvar. Palica se je zataknila in pomislila sem, da bi odnehala, ampak to preprosto ni bila resna možnost. Količkov nisem mogla več odrivati z dlanjo, zato sem jih udarjala s podlaktjo. Bolečina je bila grozna, ampak številni ljudje so pri pripravi te tekme trdo delali, se mučili in niso spali. Tudi zaradi vseh teh ljudi, ki so danes prišli na Sljeme, sem morala tekmo končati," je povedala takrat.

Na Sljemenu je tedaj zaostala za avstrijskima tekmicama Marlies Schild in Kathrin Zettel, tri dni kasneje je bila na slalomu v Mariboru od nje močnejša le še Schild, do konca tiste sezone, njene zadnje v karieri, je zmagala še šestkrat v svetovnem pokalu, med tem osvojila olimpijsko zlato v kombinaciji v Torinu in osvojila svoj tretji in zadnji veliki kristalni globus.

V tako imenovani super razvrstitvi po izračunu točk iz treh kategorij (dosežkov na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih in uvrstitvah med top 10 na tekmah svetovnega pokala) v jasnosti kroži tudi lestvica najboljših alpskih smučark v zgodovini. Janica Kostelić se tudi po teh metrikah seveda uvršča visoko.

Najboljše alpske smučarke v zgodovini (koeficient): # Smučarka Točke 1. Mikaela Shiffrin 411,70 2. Lindsey Vonn 301,00 3. A. Moser-Pröll 272,50 4. Vreni Schneider 255,10 5. Anja Pärson 217,40 6. Janica Kostelić 203,65 7. Katja Seizinger 194,40 8. Lara Gut-Behrami 194,00 9. Federica Brignone 185,40 10. Tina Maze 167,00

"Šport je le zabava"

Po karieri se je umaknila iz javnosti, šele po desetih letih je spet stopila v soj žarometov, ko se je odzvala povabilu in postala pomočnica ministra za šport, tam ostala kratek čas, nato prevzela vodenje urada za šport, pa se leta 2019 odpovedala tudi temu. Vse odtlej se je v zasebnosti, ki jo je vselej skrbno varovala, posvetila družini, vzgoji dveh otrok, v javnosti pa se pojavlja le še redko. Tudi zato je bila njena udeležba konference v Sarajevu deležna pozornosti. O tej pa pravi: "Slavni bi morali biti ljudje, ki prispevajo človeštvu. Pomembnejši so tisti, ki so redko ali skoraj nikoli v središču pozornosti, kot so zdravniki in znanstveniki. Šport je le zabava."

