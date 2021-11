Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Robnik ima štartno številko 4, Meta Hrovat 21, Ana Bucik 28 in Andreja Slokar 29.

Kvalifikacije se bodo začele ob 10. uri, Robnikova in Bucikova bosta smučali na modri progi, Hrovatova in Slokarjeva na rdeči. V finale, ki bo na sporedu ob 17. uri se bo prebilo najboljših osem tekmovalk z modre in najboljših osem z rdeče proge.

Na tekmi pa ne bo ameriške zvezdnice Mikaele Shiffrin, ki tokratno preizkušnjo izpušča zaradi kroničnih bolečin v hrbtu.

Nasprotnice slovenskih tekmovalk v kvalifikacijah:



Tina Robnik (Slo) – Katharina Liensberger (Avt)

Lena Duerr (Nem) – Meta Hrovat (Slo)

Ana Bucik (Slo) – Katharina Huber (Avt)

Marte Monsen (Nor) – Andreja Slokar (Slo)



