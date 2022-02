V živo: Odličen skok Ceneta Prevca

Smučarski skakalci se po petkovi posamični tekmi v Lahtiju merijo na ekipni tekmi. Po polovici je v vodstvu slovenski kvartet (Peter in Cene Prevc, Timi Zajc in Žiga Jelar), ki ima pred drugo Avstrijo le 0,6 točke prednosti. Tretji Norvežani zaostajajo 20 točk.

Na ekipni tekmi v Lahtiju sodeluje devet reprezentanc. Slovenska skakače kot šesta po vrsti. Glavni trener Robert Hrgota v boj pošilja Žigo Jelarja, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Petra Prevca. Slovenci bodo skakali v tem vrstnem redu.

Zadnji trije so bili tudi del olimpijske ekipne tekme, na kateri so osvojili drugo mesto, četrti člen je bil Lovro Kos, tokrat pa bo to Jelar, ki se je v petek znašel bolje kot Kos.

Lahti, ekipna tekma,finale 2. skupina: V drugi skupini je Clemensu Aignerju s 131,5 metra uspel najdaljši skok. A odlično je skočil tudi Cene Prevc, 130,5 metra, tako da vodilni Slovenci ohranjajo 8,4 točke pred Avstrijo.

1. skupina: Odličen skok Žige Jelarja, ki je skočil 127,5 metra in prednost pred Avstrijo, za katero je skakal Jan Hoerl (124,5), povečal na 9,9 točke. Tretji Norvežani zaostajajo 21,4 točke, četrti Nemci 24,1 točke.



PRVA SERIJA:

4. skupina: Kot zadnji od Slovencev v prvi seriji je skočil Peter Prevc, zmogel je 123,5 metrov, in Slovenijo zadržal na prvem mestu. A obeta se hud boj za zmago, saj je Stefan Kraft v tej skupini skočil kar 130 metrov, tako da Avstrijci za Slovenci zaostajajo le 0,6 točke. Tretji Norvežani zaostajajo že 21 točk, Nemci dobrih 22,Poljaki pa 24 točk.

3. skupina: Timi Zajc je pristal pri 122,5 metrih, kar je bila najdaljša daljava skupine, tako da je Slovenija še povečala prednost. Pred drugo Norveško ima 15 točk, pred tretji Avstriji 15,4 točke prednosti.

2. skupina : Cene Prevc je skočil 124 metrov in Slovenijo popeljal na prvo mesto. Pred drugo Norveško ima šest točk prednosti, pred tretjo Avstrijo že 11,6.

1. skupina : Za Slovenijo je kot prvi skočil Žiga Jelar, pristal je pri 126 metrih, kar je zadostovalo za tretje mesto po prvi skupini. V vodstvu so Norvežani, ki imajo 2,5 točke prednosti pred drugimi Avstrijci in 2,9 pred tretjo Slovenija. Četra Poljska zaostaja že 13,6 točke.

V nedeljo v Lahtiju sledi še ena posamična tekma.

