Lahko Slovenci popravijo slab vtis z ekipne tekme?

Po ekipni tekmi, na kateri so slavili domači Poljaki, Slovenci pa so zasedli skromno sedmo mesto, bo v Wisli na sporedu še posamična preizkušnja. Slovenci bodo imeli v ognju pet orožij. Anžetu Lanišku, Boru Pavlovčiču, Tomažu Nagliču in Timiju Zajcu se bo pridružil še Anže Semenič. Prva serija se bo začela ob 15. uri, uro prej pa bodo imeli fantje na voljo še poskusni skok.