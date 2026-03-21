Ilka Štuhec se je priklonila občinstvu, Italijanka proslavlja

Danes so najprej sezono v smuku sklenili moški , kmalu za njimi pa so se predstavile še najboljše smukačice sveta. Finalno tekmo v Kvitfjellu je dobila Italijanka Laura Pirovano in si s tretjo zaporedno zmago zagotovila mali kristalni globus. Na stopničke sta se uvrstili še Američanka Breezy Johnson in Nemka Kira Weidle-Winkelmann. Slovenske barve je branila Ilka Štuhec. To je bil njen zadnji tekmovalni smuk v karieri. Osvojila je 17. mesto in se po nastopu priklonila občinstvu, v nedeljo pa bo sklenila kariero na superveleslalomski preizkušnji.

Po devetih smukih v iztekajoči se zimi je Italijanka Laura Pirovano zbrala 536 točk in končala z 83 točkami prednosti pred Nemko Emmo Aicher in olimpijsko prvakinjo Američanko Breezy Johnson (-123).

Lauri Pirovano sta se najbolj približali tekmici iz ZDA in Nemčije. Foto: Guliverimage

Najboljša smukačica sezone je za tretje zmago med elito nastopila s startno številko 14 ter v cilju za 15 stotink sekunde prehitela danes drugouvrščeno Johnson. Nemka Kira Weidle-Winkelmann je končala na tretjem mestu z zaostankom 25 stotink sekunde ter v seštevku smukov za zgolj dve točki zgrešila tretje mesto.

Aicher (+0,37) je s petim mestom zgrešila boj za mali kristalni globus, a še ostaja v boju za skupno zmago v seštevku vseh tekem zime. Nemka je zmanjšala zaostanek za vodilno smučarko zime Mikaelo Shiffrin, ki ima v boju za veliki kristalni globus prednost 95 točk. Američanka smukov v letošnji sezoni ne vozi.

Italijanka Laura Pirovano je prvič v karieri osvojila mali kristalno globus. Foto: Guliverimage

Vendar pa Shiffrin velja za favoritinjo pred mlado Nemko, zlasti v slalomu in veleslalomu. Superveleslalom, moški in ženski, je v Kvitfjellu na sporedu v nedeljo. Na startu bo tudi Shiffrin.

Italijanka Laura Pirovano je bila najboljša v smukaškem seštevku že pred finalno preizkušnjo, po odličnem nastopu na Norveškem, kjer je prehitela vse tekmice, pa je le še potrdila osvojitev malega kristalnega globusa.

Ilka Štuhec 15. smukačica sezone

Današnji smuk je bil zadnji v bogati kariere slovenske smukaške šampionke Ilke Štuhec. Nastopila je s startno številko pet ter na koncu z zaostankom 1,36 sekunde zaostala za petnajsterico, ki na finalnih tekmah sezone osvoji točke. Po zadnjem smukaškem nastopu se je priklonila občinstvu, kjer ni manjkalo njenih najbližjih in navihačev. V smukaškem seštevku svetovnega pokala je končala na 15. mestu (207 točk). Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.

Štuhec je odločitev o koncu tekmovalne poti sporočila prejšnjo soboto na Peci med Downhilko. Njena velika želja je bila, da bi februarja v Cortini d'Ampezzo osvojila olimpijsko kolajno. Ta bo ostala neuresničena želja. Zato pa je na velikih tekmovanjih zgodovino smučanja spisala na novo, ko je kot edina Slovenka doslej na dveh članskih svetovnih prvenstvih zapovrstjo (2017, 2019) postala svetovna prvakinja v smuku.

Ilka Štuhec bo tekmovalno kariero sklenila v nedeljo, ko bo nastopila v Kvitfjellu še v superveleslalomu. Foto: Guliverimage

Leta 1990 rojena Štuhec je od prvega starta v svetovnem pokalu na slalomu 17. marca 2007 v Lenzerheideju zbrala vsega skupaj 251 nastopov med elito v svetovnem pokalu. Na 22 tekmah je stala na zmagovalnem odru, enajstkrat na najvišji stopnički. Zmagala je na sedmih smukih, kar je največ med Slovenci.

Več zmag kot Mariborčanka ima v svetovnem pokalu le Tina Maze (26), 22 stopničk si deli z Matejo Svet, več sta jih zbrala le Bojan Križaj (33) in Maze (81).

Osvojila je dva mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije v najuspešnejši sezoni 2016/17, ko je z osvojenimi 1325 točkami v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu zaostala le za Američanko Mikaelo Shiffrin.

Izidi, smuk: 1. Laura Pirovano (Ita) 1:30,85

2. Breezy Johnson (ZDA) 1:31,00 +0,15

3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 1:31,10 +0,25

4. Ariane Rädler (Avt) 1:31,14 +0,29

5. Emma Aicher (Nem) 1:31,22 +0,37

6. Corinne Suter (Švi) 1:31,33 +0,48

7. Nicol Delago (Ita) 1:31,36 +0,51

8. Cornelia Hütter (Avt) 1:31,65 +0,80

9. Sofia Goggia (Ita) 1:31,66 +0,81

Ester Ledecka (Češ) 1:31,66 +0,81

...

17. Ilka Štuhec (Slo) 1:32,21 +1,36

... Skupno, ženske (34/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1286 točk

2. Emma Aicher (Nem) 1191

3. Camille Rast (Švi) 989

4. Sofia Goggia (Ita) 882

5. Alice Robinson (NZl) 779

6. Paula Moltzan (ZDA) 739

7. Laura Pirovano (Ita) 725

8. Julia Scheib (Avt) 672

9. Sara Hector (Šve) 606

10. Lindsey Vonn (ZDA) 590

...

28. Ilka Štuhec (Slo) 293

64. Ana Bucik Jogan (Slo) 86

88. Neja Dvornik (Slo) 41

123. Nika Tomšič (Slo) 8 Smuk (9/9):

1. Laura Pirovano (Ita) 536

2. Emma Aicher (Nem) 453

3. Breezy Johnson (ZDA) 413

4. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 411

5. Lindsey Vonn (ZDA) 400

6. Cornelia Hütter (Avt) 376

7. Sofia Goggia (Ita) 307

8. Nicol Delago (Ita) 272

9. Nina Ortlieb (Avt) 258

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 258

...

15. Ilka Štuhec (Slo) 207

Preberite še: