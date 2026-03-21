Za odličnim Hrobatom zaostal tudi Odermatt, prestižna zmaga Parisu

Norveški Kvitfjell je gostil zadnji moški smuk za svetovni pokal v tej sezoni. Na finalni tekmi je nastopilo le 25 najboljših smukačev zime, med njimi tudi dva Slovenca. Miha Hrobat, ki je bil na četrtkovem uradnem treningu najhitrejši, odlično pa je opravil tudi s sobotno vožnjo. Na progo je šel kot prvi in se dolgo časa zadržal na položaju vodilnega, na koncu pa je pristal na petem mestu. Prestižno zmago je pred Franjom von Allmenom slavil Dominik Paris, Martin Čater je bil 19.

Mali kristalni globus v smuku si je že pred finalom zagotovil Švicar Marco Odermatt, ki je sezono zaznamoval tudi s skupno prevlado – veliki kristalni globus si je priboril že šest tekem pred koncem, in to petič zapored.

Slovenec do najboljše uvrstitve

Na finale smuka sta se uvrstila tudi Miha Hrobat, ki je po zahtevnem začetku sezone, ko je imel precej težav z opremo in se je celo odločil za menjavo serviserja, v posebnem smukaškem seštevku s 106 točkami na 20. mestu, in Martin Čater, ki je zbral 70 točk in zaseda 25. mesto, kar pomeni, da je ujel zadnji vlak za nastop na finalu.

Hrobat je bil v četrtek na treningu najhitrejši, na petkovem treningu pa je postavil 17. čas. Čater, ki je bil na uvodnem treningu 18., je petkov trening končal na 14. mestu.

Hrobat je s startno številko 1 brez vidnejših težav opravil tudi s finalnim nastopom, kot prvi ga je prehitel Švicar Alexis Monney s startno številko 9. Končno peto mesto je za Slovenca najboljša uvrstitev olimpijske zime. Martin Čater je z zaostankom 1,86 pristal na 19. mestu.

Dominik Paris je v Kvitfjellu osvojil rekordno peto smukaško zmago, s sedmimi zmagami na tem prizorišču pa se je izenačil z nekdanjim norveškim asom Kjetilom Jansrudom.

Težko se je bilo zbrati

"En super dan in dober rezultat. Sem zelo vesel, da sem sezono končal v boljši luči, kot sem jo začel. Sezona je bila zelo težka, predvsem za glavo. Po menjavi serviserja in vseh težavah, ki sem jih imel, se je bilo težko zbrati. Sem vesel, da mi je to uspelo narediti na koncu in sem vesel petega mesta v Kvitfjellu," je po finalnem smuku razlagal Hrobat.

Drugi Slovenec na startu je bil z razpletom zadnje tekme manj zadovoljen. "Moj rezultat danes ni tak, kot bi si ga želel. Sicer vožnja je bila na visoki ravni, a na nekaterih odsekih nisem bil sproščen in sem pustil nekaj časa. Tako se je petnajsterica in točke, ki bi si jih želel, ušla. Sezono končujem v top 25 in s tem sem zadovoljen," pravi Čater.

V ekipi za hitre discipline so pod črto smukaško sezono ovrednotili s pozitivno oceno. "Današnji smuk je bil zelo uspešen. Miha je uspel izpeljat vožnjo, ki mu je podobna. Ponovno je bil borben in napadalen. Škoda za Martina, ki ni pokazal vsega, kar zna. Malce še zaniha v formi od vožnje do vožnje. Vseeno znova dva tekmovalca v top 25 na svetu in mislim da je to dobra spodbuda za naprej," je dejal trener Aleš Brezavšček.

Kvitfjell, smuk, moški: 1. Dominik Paris (ITA) 1:45,37

2. Franjo von Allmen (ŠVI) +0,19

3. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,60

4. Alexis Monney (ŠVI) +0,66

5. Miha Hrobat (SLO) +0,86

6. Stefan Rogentin (ŠVI) 0,89

7. Marco Odermatt (ŠVI) +0,92

8. Benjamin Jacques Alliod (ITA) +1,12

9. Daniel Hemetsberger (AUT) +1,14

10. Florian Schieder (ITA) +1,27

...

19. Martin Čater (SLO) +1,86

