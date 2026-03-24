slalom Kvitfjell Emma Aicher Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin

Torek, 24. 3. 2026, 7.00

Kvitfjell, finale svetovnega pokala, slalom (ž)

Se lahko Mikaeli Shiffrin zaplete načrtovano slavje na Norveškem?

Mikaela Shiffrin | Mikaela Shiffrin ima v skupnem seštevku 45 točk prednosti pred Emmo Aicher. | Foto Reuters

Slovenske alpske smučarke so z nastopi v sezoni 2025/26 že zaključile. Po čustvenem slovesu Ilke Štuhec sta na sporedu še finalni tekmi v tehničnih disciplinah, kjer Slovenija nima predstavnic. V Kvitfjellu se bo danes in jutri razpletel boj za veliki kristalni globus; ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin brani 45 točk prednosti pred 23-letno Emmo Aicher. Prva vožnja današnjega slaloma se bo začela ob 10.30.

Mikaela Shiffrin lovi šesti veliki kristalni globus, prvega po letu 2023. Na današnjem slalomu bo Američanka znova izrazita favoritinja za zmago, na devetih slalomskih tekmah v tej sezoni je slavila kar osemkrat, boj za mali kristalni globus je torej že zdavnaj odločen. Toda povsem sprostiti se 31-letnica tudi zdaj, ko finale v Kvitfjellu vstopa na njen teren, ne more.

Za to je z nepričakovano uspešno sezono poskrbela osem let mlajša Emma Aicher, ki je na nedeljskem superveleslalomu zasedla četrto mesto in v skupnem seštevku zaostanek za Shiffrin stopila na 45 točk. Vsestranska Nemka je že pokazala, da lahko točke zbira v vseh disciplinah, a bo na norveški strmini vseeno potrebovala manjši čudež, da bi veliki kristalni globus pristal v njenih rokah.

Jutri bo na sporedu še veleslalom, v katerem je dobitnica malega kristalnega globusa prav tako že znana. Zagotovila si ga je Avstrijka Julia Schieb. Morebiten zaplet na današnjem slalomu bi poskrbel, da bi na zadnji dan sezone spremljali pravo dramo.

Kvitfjell, slalom, ženske, startna lista:

  1. Katharina Truppe (AVT)
  2. Wendy Holdener (ŠVI)
  3. Lara Colturi (ALB)
  4. Emma Aicher (NEM)
  5. Paula Moltzan (ZDA)
  6. Mikaela Shiffrin (ZDA)
  7. Camille Rast (ŠVI)
  8. Lena Duerr (NEM)
  9. Dzenifera Germane (LAT)
  10. Lara Della Mea (ITA)
  11. Marion Chevrier (FRA)
  12. Anna Swenn Larsson (ŠVE)
  13. Katharina Huber (AVT)
  14. Cornelia Oehlund (ŠVE)
  15. Sara Hector (ŠVE)
  16. Eliane Christen (ŠVI)
  17. Katharina Gallhuber (AVT)
  18. Melanie Meillard (ŠVI)
  19. Hanna Aronsson Elfman (ŠVE)
  20. Laurence St-Germain (KAN)
  21. Caitlin McFarlane (FRA)
  22. Zrinka Ljutic (HRV)
  23. Marie Lamure (FRA)
  24. Anna Trocker (ITA)
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.