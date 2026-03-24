Avtorji:
Ž. L., Š. L.

Torek,
24. 3. 2026,
14.12

Osveženo pred

2 minuti

Torek, 24. 3. 2026, 14.12

Hafjell, finale svetovnega pokala, slalom (ž)

Popolna prevlada Mikaele Shiffrin, a veliki kristalni globus še ni oddan

Mikaela Shiffrin | Mikaela Shiffrin je bila znova razred zase. | Foto Guliverimage

Mikaela Shiffrin je bila znova razred zase.

Foto: Guliverimage

V Hafjellu je bil danes zadnji slalom za alpske smučarke v svetovnem pokalu. Popolno prevlado v letošnji slalomski sezoni je potrdila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je za 1,32 prehitela najbližjo tekmico Švicarko Wendy Holdener. Tretja je bila Nemka Emma Aicher (+1,36), glavna izzivalka Shiffrin v skupnem seštevku svetovnega pokala, tako da veliki globus eno tekmo pred koncem sezone teoretično še ni oddan, čeprav je razlika med tekmicama velikih 85 točk. Slovenske alpske smučarke so nastope v sezoni 2025/26 končale že pred zadnjim slalomom.

Mikaela Shiffrin je na zadnjem slalomu več kot samo upravičila vlogo glavne favoritinje. Na desetem slalomu sezone za svetovni pokal je slavila še devetič, ob tem je postala tudi olimpijska prvakinja. Tudi na zadnji tekmi je potrdila, da ji ni para, saj je najbližjo konkurentko prehitela za kar 1,32. Že po prvi vožnji je njena prednost znašala več kot sekundo. Drugo mesto je osvojila Švicarka Wendy Holdener, tretja je bila Nemka Emma Aicher (+1,36).

Emma Aicher je osvojila tretje mesto in ima še vedno teoretične možnosti za osvojitev velikega kristalnega globusa. | Foto: Guliverimage Emma Aicher je osvojila tretje mesto in ima še vedno teoretične možnosti za osvojitev velikega kristalnega globusa. Foto: Guliverimage

Boj za mali slalomski globus je bil tako že zdavnaj odločen, ni pa še oddan veliki kristalni globus, saj ima 22-letna Nemka Aicher (1.301 točka) še vedno teoretične možnosti, da na sredinem veleslalomu prehiti 31-letno Shiffrin (1.386 točk) na prvem mestu. Američanka sicer lovi šesti veliki kristalni globus, prvega po letu 2023. Tekmici zdaj loči 85 točk, tako da Aicher reši le še zmaga in obenem odstop Shiffrin.

Slovenk ni bilo na startu, Ana Bucik Jogan je svojo zadnjo sezono v karieri končala na 26. mestu slalomskega seštevka, Neja Dvornik, ki je že dlje časa poškodovana, je bila 32., Nika Tomšič pa 52.

V sredo bo na sporedu še veleslalom, v katerem je dobitnica malega kristalnega globusa prav tako že znana. Zagotovila si ga je Avstrijka Julia Scheib.

Hafjell, slalom, 2. vožnja (ž), končni vrstni red:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA)  2:07,61
2. Wendy Holdener (Švi)   +1,32
3. Emma Aicher (Nem)   +1,36
4. Katharina Truppe (Avt)   +1,67
5. Paula Moltzan (ZDA)  +1,83
6. Anna Swenn Larsson (Šve)  +2,28
7. Sara Hector (Šve)  +2,40
8. Caitlin McFarlane (Fra)   +2,59
9. Anna Trocker (Ita)   +2,87
10. Marion Chevrier (Fra)  +3,06
...

Po 1. vožnji:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA)  1:07,79
2. Wendy Holdener (Švi)   +1,10
3. Paula Moltzan (ZDA)  +1,12
4. Emma Aicher (Nem)  +1,38
5. Anna Swenn Larsson (Šve)  +1,41
6. Sara Hector (Šve)  +1,58
7. Katharina Truppe (Avt)  +1,81
8. Marion Chevrier (Fra)  +1,99
9. Camille Rast (Švi)  +2,22
10. Lara Colturi (Alb)  +2,34
11. Lena Dürr (Nem)  +2,45
12. Caitlin McFarlane (Fra)  +2,63
13. Hanna Aronsson Elfman (Šve)  +2,78
14. Dženifera Germane (Lat)  +2,99
15. Anna Trocker (Ita)  +3,01
   . Melanie Meillard (Švi)  +3,01
17. Eliane Christen (Švi)  +3,19
18. Cornelia Öhlund (Šve)  +3,21
19. Marie Lamure (Fra)  +3,60
20. Katharina Huber (Avt)  +3,75
21. Lara Della Mea (Ita)  +4,04
   . Laurence St-Germain (Kan)  +4,04
23. Zrinka Ljutić (Hrv)  +4,51

Odstop: Katharina Gallhuber (Avt)
 

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.