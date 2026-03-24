Mikaela Shiffrin še enkrat več razred zase

V Hafjellu je danes na sporedu zadnji slalom za alpske smučarke v svetovnem pokalu. V prvi vožnji je svoje delo izjemno opravila Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred drugo Švicarko Wendy Holdener kar 1,10 prednosti. Američanka lahko že danes potrdi tudi veliki kristalni globus, v seštevku brani 45 točk prednosti pred 23-letno Emmo Aicher, ki je po polovici preizkušnje četrta. Slovenske alpske smučarke so nastope v sezoni 2025/26 že končale. Finalna vožnja bo ob 13.30.

Hafjell, slalom, po 1. vožnji (ž): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:07,79

2. Wendy Holdener (Švi) +1,10

3. Paula Moltzan (ZDA) +1,12

4. Emma Aicher (Nem) +1,38

5. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,41

6. Sara Hector (Šve) +1,58

7. Katharina Truppe (Avt) +1,81

8. Marion Chevrier (Fra) +1,99

9. Camille Rast (Švi) +2,22

10. Lara Colturi (Alb) +2,34

11. Lena Dürr (Nem) +2,45

12. Caitlin McFarlane (Fra) +2,63

13. Hanna Aronsson Elfman (Šve) +2,78

14. Dženifera Germane (Lat) +2,99

15. Anna Trocker (Ita) +3,01

. Melanie Meillard (Švi) +3,01

17. Eliane Christen (Švi) +3,19

18. Cornelia Öhlund (Šve) +3,21

19. Marie Lamure (Fra) +3,60

20. Katharina Huber (Avt) +3,75

21. Lara Della Mea (Ita) +4,04

. Laurence St-Germain (Kan) +4,04

23. Zrinka Ljutić (Hrv) +4,51 Odstop: Katharina Gallhuber (Avt) Na startu:



Mikaela Shiffrin lovi šesti veliki kristalni globus, prvega po letu 2023. Na današnjem slalomu je Američanka znova izrazita favoritinja za zmago, na devetih slalomskih tekmah v tej sezoni je slavila kar osemkrat, boj za mali kristalni globus je torej že zdavnaj odločen. Svojo premoč je pokazala tudi v prvi vožnji, kjer je najbližjo tekmico Švicarko Wendy Holdener prehitela za kar 1,10. Tretja je Američanka Paula Moltzan (+1,12).

Na četrtem mestu je Emma Aicher (+1,38), ki je na nedeljskem superveleslalomu zasedla četrto mesto in v skupnem seštevku zaostanek za Shiffrin stopila na 45 točk. Vsestranska Nemka je že pokazala, da lahko točke zbira v vseh disciplinah, a bo na norveški strmini vseeno potrebovala manjši čudež, da bi veliki kristalni globus pristal v njenih rokah.

Slovenk ni na startu, Ana Bucik Jogan je svojo zadnjo sezono v karieri končala na 26. mestu slalomskega seštevka, Neja Dvornik, ki je že dlje časa poškodovana, je 32., Nika Tomšič pa 52.

V sredo bo na sporedu še veleslalom, v katerem je dobitnica malega kristalnega globusa prav tako že znana. Zagotovila si ga je Avstrijka Julia Schieb. Morebiten zaplet na današnjem slalomu bi poskrbel, da bi na zadnji dan sezone spremljali pravo dramo.